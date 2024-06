© Foto: ZUMApress.com | cb3 - picture alliance



Das US-Entsorgungsunternehmen Waste Mangement will seinen Konkurrenten Stericycle kaufen, wie das Wall Street Journal am Sonntag berichtet hat.Ein unter ausschüttungsorientierten Anlegern äußerst beliebter Titel sind die Anteile des US-Entsorgungsunternehmens Waste Management, das mit einer Marktkapitalisierung von inzwischen knapp 85 Milliarden US-Dollar der größte private Abfallbewirtschafter der Welt ist. Hohes und zuverlässiges Dividendenwachstum Waste Management blickt inzwischen auf Dividendenerhöhungen 20 Jahre infolge zurück. Das Unternehmen ist dabei vor allem durch hohe Steigerungsraten aufgefallen, in den vergangenen zehn Jahren erhöhte der Konzern seine Dividende mit einer …