Frankfurt am Main (ots) -Sechs Geschäftsideen aktuell und ehemals Sporthilfe-geförderter Athlet:innen stehen bis zum 16. Juni öffentlich zur Wahl / DKB-Gründerprämie i.H.v. 12.000 Euro als Hauptpreis / Unter allen Teilnehmenden des Online-Votings wird ein Samsung Galaxy Tab S9 verlostDie Sporthilfe sucht gemeinsam mit der Werte-Stiftung und der DKB ab heute in einer öffentlichen Online-Wahl das "Sporthilfe Start-up des Jahres" 2024. Auch in diesem Jahr haben aktuell und ehemals von der Sporthilfe geförderte Athlet:innen, darunter Olympia-Medaillengewinner:innen und mehrfache Weltmeister:innen, zahlreiche Geschäftsideen mit einem breiten Themenspektrum eingereicht. Die Gründungsideen reichen von der taktilen Sehhilfe für blinde und sehbehinderte Menschen über die Berufsberatung von Kindern und Jugendlichen bis hin zu Baumbepflanzung für den Klimaschutz.Die besten sechs Start-up-Ideen stehen ab sofort und bis zum 16. Juni 2024 zur öffentlichen Online-Wahl unter www.sporthilfe.de/startupdesjahres. Im Rahmen des zweiten Workshops der diesjährigen Start-up Academy pitchen die sechs angehenden Gründer:innen anschließend noch vor einer Experten-Jury. Die Ergebnisse aus Online- und Jury-Wahl gehen zu je 50 Prozent in die Gesamtwertung ein. Das "Sporthilfe Start-up des Jahres" darf sich auf eine von der DKB gestiftete Gründerprämie in Höhe von 12.000 Euro freuen.Die antretenden Athlet:innen und ihre Start-up-Ideen (in alphabetischer Reihenfolge):- Michel Adam (Judo) mit Atlaz Performance - eine nahtlose Daten-Integrations- und Analyseplattform im Sport- Hannes Aigner (Kanuslalom) mit Wichtelbox - einem Rundum-Sorglos-Paket für "Weihnachtswichtel"- Caterina Granz (Leichtathletik) mit athleticure - ein spezifisches Gruppentraining für Personen, die an psychischen Erkrankungen leiden- Felix Haase (Sportschießen) mit Intreenity - ein Online-Fundraising-Tool zur CO2-Kompensation und zur Stärkung der Wälder- Steffi Kriegerstein (Kanu) mit eduScout - einer modernen und zielorientierten Berufsberatung für Kinder und Jugendliche- Thomas Ulbricht (Para-Radsport) mit Feelix - einer taktilen Sehhilfe für blinde MenschenAbstimmung und weitere Infos zu den Geschäftsideen unter: www.sporthilfe.de/startupdesjahresUnter allen Teilnehmenden des Online-Votings wird ein Samsung Galaxy Tab S9 verlost.Die Wahl zum "Sporthilfe Start-up des Jahres" ist Bestandteil der Start-up Academy, die die Sporthilfe den von ihr geförderten Athlet:innen seit 2018 anbietet. Jährlich werden in zwei mehrtägigen Workshops bis zu 20 aktuell und ehemals Sporthilfe-geförderte Sportler:innen auf dem Weg zum ersten Start-up unterstützt. Partner der Start-up Academy sind die DKB, die neben der DKB-Gründerprämie ihr Tagungszentrum Schloss & Gut Liebenberg als Veranstaltungslocation zur Verfügung stellt, sowie die Werte-Stiftung, die mit ihrem Innovationsprogramm FUTURY für den Programminhalt verantwortlich ist."Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung und PwC Deutschland. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.