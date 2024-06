Magdeburg (ots) -Die Traditionsmarke Petromax richtet sich strategisch neu aus: Der Outdoor-Ausrüster aus Magdeburg hat sich vorgenommen, die Abenteuer-Marke Nummer eins zu werden. Das Thema Outdoor Adventure ist nicht erst seit der Pandemie ein globaler Megatrend und ein spannendes Wachstums-Segment. Die Gesellschaft wird älter und aktiver. Immer mehr Menschen, vor allem aus dem urbanen Umfeld, suchen Naturerlebnisse, möglichst in nächster Umgebung. Dafür sind sie bereit, in gute Ausrüstung dafür zu investieren.Die Produkte von Petromax sind für das Abenteuer gemacht. Sie zeigen ihre Stärke an Orten ohne Strom und fließendem Wasser. Mit Petromax kann man draußen kochen, hat sehr helles Licht, eine wärmende Feuerstelle und tagelang gekühlte Lebensmittel und Getränke. Die robusten Produkte wie Zubehör zum draußen kochen, leistungsstarke passive Kühlsysteme oder die legendäre Starklichtlampe HK500 transportieren die Petromax Marken-DNA "Born in the Wilderness" bis nach Hause in den Garten oder auf die Terrasse für einen Funken Abenteuer im Alltag.Mit einem neu aufgesetzten Partnerprogramm lässt Petromax die Händler an den hohen Wachstumschancen teilhaben. POS-Module für sorgfältig inszenierte Abenteuer-Erlebniswelten im stationären Handel werden durch Händler-Trainings und exklusive Marketing-Aktivitäten ergänzt. Präsentiert wird der neue Auftritt auf der diesjährigen spoga+gafa vom 16. bis 18. Juni in Köln. Auf der weltweit größten Garten- und BBQ-Messe eröffnet Petromax gemeinsam mit der Messe Köln den neuen Ausstellungsbereich "Outdoor Adventures"."Petromax ist der Gegenentwurf zu unserem modernen Leben vor dem Bildschirm. Immer mehr Menschen suchen heute einen Ausgleich in der Natur. Wir wollen zeigen, wie sie die Natur in all ihren Facetten erfahren und genießen können. Mit Petromax wird Draußen zum Wohlfühlort, nicht nur für ein paar Tage im Jahr sondern als integraler Bestandteil eines neuen Lebensstils. Wie das aussehen kann, kann man bei uns auf der spoga+gafa erleben. Unser Messestand ist eine Einladung zum Outdoor-Abenteuer," so Hans-Jürgen Herr, seit Frühjahr dieses Jahres Interims-CEO von Petromax.Petromax ist die Traditionsmarke, deren Herz für Abenteuer schlägt. Der Outdoor-Ausrüster kombiniert den Anspruch deutscher Ingenieurskunst mit Entdeckergeist. Das Ergebnis ist Qualität auf Expertenniveau. Das Sortiment reicht von der legendären Starklichtlampe HK500 über Feuerstellen, Grills und robuste Produkte zum draußen kochen bis hin zu unabhängiger Kühlung für jede Art von Outdoor-Erlebnis. Petromax Produkte entfachen Abenteuerlust und machen fast alles mit. Gegründet 1910, ist Petromax heute einer der führenden Hersteller von Abenteuerausrüstung in Europa.Pressekontakt:Sabine FreundtTelefon: +49 (0) 391 / 556 846 00E-Mail: s.freundt@petromax.deOriginal-Content von: Petromax GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175090/5792536