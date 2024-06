Hannover (www.anleihencheck.de) - Die erste Revision der BIP-Zahlen für das 1. Quartal 2024 in den USA brachten keinen wirklich großen "Newsflow" für die Marktteilnehmer, so die Analysten der Nord LB.Mit der annualisierten Veränderungsrate von nun 1,3% würden sich beim Blick auf die Wirtschaft der Vereinigten Staaten die Bremsspuren zum Start des neuen Jahres inzwischen sogar noch etwas klarer zeigen; damit sei auch zu rechnen gewesen. Erwartungsgemäß habe der private Konsum nicht ganz so stark zum Wirtschaftswachstum beigetragen, wie ursprünglich gemeldet worden sei. Folglich bleibe es bei der Schlussfolgerung, dass die Ökonomie der Vereinigten Staaten nicht ganz so gut ins Jahr 2024 gestartet zu sein scheine. Das Wirtschaftswachstum werde im 2. Quartal 2024 wahrscheinlich zwar wieder etwas an Dynamik gewinnen, die Bäume würden aber nicht mehr in den Himmel wachsen. ...

