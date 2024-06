Das dürfte Platzhirsch TUI Aufwind verleihen: Europas drittgrößter Reisekonzern FTI Touristik ist in die Pleite gerutscht. Die FTI Touristik GmbH, Obergesellschaft der FTI Group, stellte am Vormittag beim Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Die TUI-Papiere zeigen zunächst keine Reaktion. Der Reisekonzern FTI meldet Insolvenz an. Noch nicht begonnene Reisen würden voraussichtlich ab morgigen Dienstag (4. Juni) nicht mehr oder nur teilweise durchgeführt werden ...

