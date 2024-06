Am Montag erreichte die Aktie der DWS Group ein neues Allzeithoch. Am Vormittag stieg der Kurs zeitweise auf 44,40 Euro. Am Donnerstag lockt zudem die Hauptversammlung und Dividendenausschüttung. In den letzten sechs Monaten erzielte die Aktie ein Kursplus von 39 Prozent und gehört damit zu den herausragenden Werten im Finanzsektor. Das Jahreswachstum beträgt fast 27 Prozent. Ein weiterer Anreiz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...