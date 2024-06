© Foto: picture alliance / zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx | zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx



Warren Buffett besitzt nach zahlreichen Zukäufen mittlerweile den größten Anteil am billionenschweren Markt für kurzfristige US-Staatsanleihen. So können Anleger seine Strategie abbilden!In einer außergewöhnlichen Investitionsoffensive hat Berkshire Hathaway, die Investmentholding von Star-Investor Warren Buffett, aggressive Käufe von US-Schatzanweisungen getätigt und besitzt nun den größten Anteil eines Einzelinvestors am gesamten Markt für diese Anleihen. Das Unternehmen hat seine Position in Schatzanweisungen, auch bekannt als T-Bills, im Laufe der Jahre stark ausgebaut und hält nun T-Bills im Wert von 158 Milliarden US-Dollar, wie aus einer Analyse von JPMorgan hervorgeht. Diese Summe …