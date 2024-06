Vulcan Energy Resources hat bekannt gegeben, dass Hancock Prospecting Pty Ltd (HPPL) und CIMIC Group (CIMIC) strategische Investitionen in Höhe von insgesamt 40 Mio. EUR tätigen werden. Während HPPL bereits zu den Top 5-Aktionären gehört, wird die CIMIC Group, die zur deutschen HOCHTIEF-Gruppe gehört, ein Ankeraktionär von Vulcan. Die Mittel werden für Validierungsarbeiten mit EPC-Dienstleistern (Engineering, Procurement and Construction) sowie für den Abschluss von Vorarbeiten verwendet, während Vulcan mitten in der Fertigstellung des formellen Finanzierungspakets steckt. Die Analysten von mwb research haben zwar mit einer Finanzierungsrunde in 2024 gerechnet, jedoch basierten ihre Schätzungen auf einem niedrigeren Aktienkurs. Die Experten rechnen nun mit einer etwas geringeren Verwässerung, was sich positiv auf das Kursziel auswirkt. Die Analysten bestätigen ihre KAUFEN-Empfehlung mit einem revidierten Kursziel von 10,50 EUR (alt: 9,90 EUR). Das letzte vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vulcan%20Energy%20Resources





KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken