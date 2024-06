© Foto: Michael Bihlmayer - picture alliance / CHROMORANGE



Nach den am Donnerstagabend von KI-Dienstleister C3.ai vorgelegten Quartalszahlen ist man beim Research-Haus Northland von der Aktie überzeugt.Im Unterschied zu den als KI-Profiteuren gehandelten Unternehmen Marvell, Salesforce und UiPath konnte C3.ai in der vergangenen Woche mit seinem Geschäftsbericht überzeugen. Insbesondere beim Umsatzwachstum sowie dem Ausblick auf das kommende Quartal gelang es dem KI-Dienstleister mithilfe einer deutlichen Steigerung bei Serviceabonnements zu beeindrucken. Die Aktie legte daraufhin deutlich zu und konnte sich in nur fünf Tagen um ein Viertel steigern. Northland wechselt ins Lager der Bullen Profitiert haben die Anteile dabei auch von einer neuen …