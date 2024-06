Startschuss für den nächsten Bitcoin Boom: Neuer ETF geht live, US-Produkte erleben Geldflut!

Morgen wird Australien seinen ersten Bitcoin ETF einführen, ein bedeutender Schritt, der die Erwartungen und Hoffnungen der Kryptogemeinde weltweit weckt. Bisher hat die Einführung von Bitcoin ETFs in Ländern wie den USA und Hongkong stets zu einer enormen Steigerung des Interesses und der Investitionen geführt. Die Frage, die sich nun stellt, lautet: Wird Australien diesen Erfolg wiederholen und möglicherweise den Beginn eines neuen Bullenmarktes markieren?

Die wachsende Bedeutung von Bitcoin ETFs auf globaler Ebene ist unbestreitbar. Mit jedem neuen Land, das sich diesem Trend anschließt, steigt die Zuversicht der Investoren. Australien hat diesen Schritt nach der Einführung neuer Regulierungen gewagt, die Mitte letzten Jahres in Kraft traten. Diese Regulierungen haben den Zulassungsprozess für Bitcoin ETFs beschleunigt und bürokratische Hürden abgebaut, was den Weg für eine schnellere Umsetzung ebnete.

USA ETFs mit täglichen Zuflüssen

Obwohl sich der Bitcoin-Preis derzeit seitwärts bewegt, verzeichnen die US Bitcoin ETFs kontinuierlich tägliche Zuflüsse. In den letzten 12 Tagen haben diese ETFs insgesamt über 2 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen erreicht. Dies zeigt, dass auch während einer stabilen Marktphase mehr Kapital in diesen Bereich des Marktes fließt.

Ein interessanter Beitrag dazu kam von Daniel Sempere Pico, auch bekannt als @BTCGandalf auf X, der berichtete, dass der "Wisconsin Pension Fund" 160 Millionen US-Dollar in Bitcoin ETFs investiert hat, was lediglich 0,1 % ihres Vermögens ausmacht. Diese Nachricht verdeutlicht das enorme Potenzial institutioneller Investoren im Bitcoin-Markt. Außerdem sehen auch "konventionelle" Anlageformen wie Pensionsfonds das Potential des aufkommenden Bullenmarkts und Investieren für bessere Renditen.

Australischer ETF könnte wieder Aufschwung bringen

Für Bitcoin könnte dies einen weiteren bedeutenden Schub bedeuten. Die bisherigen Bitcoin ETFs haben gezeigt, dass ihre Einführung zu einem regelrechten Boom führte, der sowohl das Handelsvolumen als auch den Preis in die Höhe schnellen ließ. Jetzt ist Australien an der Reihe, diesen Trend fortzusetzen. Mit der Einführung des Bitcoin ETFs wird erwartet, dass das Interesse der Anleger und Finanzinstitute deutlich zunimmt, was zu einem weiteren Anstieg des Bitcoin-Preises führen könnte.

Die Einführung des Bitcoin ETFs in Australien kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Angebot an Bitcoin auf den Börsen auf einem historischen Tiefstand ist. Dies könnte zu einem massiven Versorgungsengpass führen, der den Preis weiter in die Höhe treibt. Prognosen für den nächsten Höhenflug des Bitcoin reichen von 100.000 bis hin zu 500.000 US-Dollar. Erst gestern hat der bekannte Anlageprofi Peter Brandt mit der Aussage aufhorchen lassen, das er zu 75% eine Preisanstieg auf 150.000 Us-Dollar erwartet.

Mit all diesen Faktoren im Spiel könnte die Einführung des Bitcoin ETFs in Australien tatsächlich den Startschuss für den nächsten großen Aufwärtstrend im Kryptomarkt geben. Memecoins und ICO (Initial Coin Offers) profitieren aktuell schon von der Stimmung.

Flocki ist heute beispielsweise schon 14,8% im Plus, dogwifhat steigt in den letzten Stunden um 6,84%. Der neue Vorverkauf "PlayDoge" erreicht nach nur 5 Tagen am Markt schon ein Funding von fast 1,5 Millionen US-Dollar, was für einen Memecoin Presale rekordverdächtig ist.

PlayDoge überrascht alle

PlayDoge ($PLAY) ist eine vielversprechende neue Kryptowährung, die 2024 auf der Binance Smart Chain gestartet wurde. PlayDoge kombiniert das beliebte Doge-Meme mit einem Tamagotchi-ähnlichen Play-to-Earn (P2E) Spiel, bei dem Spieler $PLAY-Token verdienen können, indem sie sich um ihre virtuellen Haustiere kümmern. Spieler füttern, trainieren und unterhalten ihre digitalen Doges, während sie durch verschiedene 2D-Abenteuer navigieren und dabei Token verdienen.

Das Spiel will nostalgische Gefühle durch 8-Bit-Grafiken hervorrufen, die an die 90er Jahre erinnern, und verbindet dies mit modernen Krypto-Belohnungen. Damit bietet PlayDoge eine starke Gemeinschaftsbindung für alle vor 1990 geboren, bei der Spieler miteinander interagieren und konkurrieren können.

Die Tokenomics von PlayDoge sind gut durchdacht, mit einer Gesamtversorgung von 9,4 Milliarden $PLAY-Token, von denen 50 % für den Presale reserviert sind. Weitere 12,5 % sind jeweils für Marketing und Projektentwicklung vorgesehen, 11,5 % für Liquidität, 7,5 % für Gemeinschaftsbelohnungen und 6 % für Staking.

Durch das Staking können Nutzer beeindruckende Belohnungen erzielen, mit Jahresrenditen (APY) von über 220 %. Dies hat zu einer starken Unterstützung durch die Gemeinschaft geführt, wobei bereits über 84 Millionen Token gestakt wurden. PlayDoge positioniert sich somit als eine der besten neuen Kryptowährungen mit erheblichem Aufwärtspotenzial für 2024.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.