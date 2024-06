Wien (www.fondscheck.de) - Alexander Patz, bisher Teil des Sales-Teams von Flossbach von Storch, wechselt zum Vermögensverwalter Wagner & Florack, so die Experten von "FONDS professionell".Dort solle er künftig den Vertrieb der beiden Fonds der Boutique verantworten, des Unternehmerfonds (ISIN DE000A2H9BB2/ WKN A2H9BB) sowie des Unternehmerfonds flex (ISIN DE000A2P23M1/ WKN A2P23M). Das habe die in Bonn und Köln ansässige Gesellschaft auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE bestätigt. Patz sei seit 2015 bei Flossbach von Storch. Zuvor sei er für die Landesbank Baden-Württemberg in verschiedenen Positionen tätig gewesen. (News vom 31.05.2024) (03.06.2024/fc/n/p) ...

