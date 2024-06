Bei TUI geht es am Montag Schlag auf Schlag: Erst wird bekannt, dass der Reiseveranstalter in den MDAX aufsteigenden dürfte, dann meldet ein wichtiger Konkurrent plötzlich Insolvenz an. Finanztreff.de beleuchtet, ob die TUI-Aktie vor diesen Hammer-News jetzt vor dem Ausbruch steht und was auf FTI-Kunden zukommt.Finanztreff.de-Leser wissen: Der Reisekonzern dürfte demnächst in den MDAX aufsteigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...