Bei den Wahlen in Indien zeichnet sich ein deutlicher Sieg von Premierminister Narendra Modi ab. Die Börsen des Landes reagieren mit neuen Rekordhochs.Indiens Finanzmärkte erlebten einen spektakulären Anstieg, nachdem erste Hochrechnungen einen deutlichen Sieg der Regierungspartei von Premierminister Narendra Modi prognostizierten. Das zeigen Umfragen, die nach dem Schließen der Wahllokale am Samstag veröffentlicht wurden. Der NSE Nifty 50 Index verzeichnete einen Anstieg um 3,6 Prozent auf ein neues Rekordhoch von 23.338 Punkten, angetrieben durch die Aussicht auf eine stabile Mehrheit der von der Bharatiya Janata Party (BJP) geführten Allianz in den gerade abgeschlossenen allgemeinen …