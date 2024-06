Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Arm | Nio | Telekom & Nvidia zaubert schon nächsten KI-Chip aus dem Hut ? Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran ? Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - freundlicher Start in den Juni ARM - 100 Milliarden Arm-KI-Geräte bis Ende 2026 AMD - neuer KI-Chip vorgestellt Nvidia - nach Blackwell kommt Rubin Nio - Absatz steigt um über 200 Prozent Stellantis - zettelt CEO Tavares einen Preiskampf in den USA an - Shein - Börsengang in London geplant Gamestop - es geht wieder los GSK - Sammelklage drückt Aktie in den Keller Atos - Kurs bricht erneut ein Termine -nach Zscaler ist Crowdstrike an der Reihe Telekom - Ausbruch voraus - Airbus - neue Bestellungen - Lufthansa - gute Ausblick des Luftverkehrsbranche Tui - heißer Kandidat für den MDax