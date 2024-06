Meme-Coins: FLOKI steigt 15 Prozent, während PLAY auf 1,5 Mio. $ explodiert

Kryptowährungen legen in der Breite deutlich zu. Erneut stellt sich die Kursentwicklung bei Bitcoin besser als bei Ethereum dar. Stärke gibt es in der Top 10 insbesondere auch bei BNB. Schauen wir uns jedoch die gesamte Top 100 an, ist Floki (FLOKI) einer der besten Performer. Nach Notcoin steigt FLOKI nämlich um mehr als 13 Prozent. Hier kann sich der Meme-Coin weiter in der Top 50 etablieren. Doch welche Chancen bietet der Meme-Coin im Juni 2024? Klar scheint, dass sich mit der Stärke von Floki und Notcoin eine gewisse Anziehungskraft des folgenden Segments offenbart - Memes kombiniert mit Utility-Features.

Währenddessen kann der Presale des neuen Meme-Coins mit Gaming-Fokus PlayDoge schon über 1,5 Millionen US-Dollar einsammeln. Auch hier zeigt sich die virale Verbindung von Krypto-Memes mit Gaming. Mit steigender Risikobereitschaft im breiten Markt setzen auch immer mehr Anleger auf neue Meme-Coins. Welches Potenzial steckt also jetzt in PLAY?

FLOKI notiert bullisch: Geht die Rallye weiter?

FLOKI knüpft aktuell wieder an die starke Performance aus den ersten Monaten des Jahres an. Denn hier summieren sich die Kursgewinne auf rund 700 Prozent Year-to-Date. Nun könnte FLOKI mit dem heutigen Kurssprung um rund 15 Prozent erneut Momentum aufbauen. FLOKI notiert bullisch, eine Fortsetzung der Rallye wird wahrscheinlicher. Technisch könnte sich nun eine bullische Auflösung ankündigen. Der Tageschart macht einen guten Eindruck. FLOKI steht unmittelbar vor dem Ausbruch, um das März-Hoch anzusteuern. Ferner offenbart der RSI weiterhin einen gesunden Zustand. Weitere Kursgewinne scheinen möglich.

Auch eine steigende Anzahl von Krypto-Tradern beschäftigt sich mit FLOKI und sieht hier ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. So teilte DMT kürzlich seinen über 100.000 Followern mit, dass FLOKI einem bullischen Szenario folge. Denn hier konnte FLOKI einen Rücksetzer nutzen, um einen neuen Support zu bestätigen. Der Ausbruch über den alten Widerstand forme nun eine neue Unterstützung.

$FLOKI is following bullish scenario, Currently rebounding on the pivot zone which was a former resistance. https://t.co/geuN4vqib9 pic.twitter.com/KfnLrRiVnR - DMT (@DMTLAND_) June 3, 2024

FLOKI Alternative: PlayDoge explodiert auf 1,5 Mio. $ - Bullisch!

PlayDoge hat sich als eine äußerst vielversprechende Wahl im Bereich der Meme-Coins etabliert. Durch die geschickte Kombination des ikonischen Doge-Memes mit dem nostalgischen Tamagotchi-Konzept bringt PlayDoge frischen Wind in die Krypto-Gaming-Welt. Spieler können durch die Pflege ihrer digitalen Haustiere und das Absolvieren von Minispielen Kryptowährungen verdienen, was sowohl nostalgische als auch finanzielle Anreize bietet.

PlayDoge nutzt also jetzt moderne Web3-Technologien, um ein tiefes und interaktives Spielerlebnis zu bieten, das die klassische Tamagotchi-Erfahrung weit übertrifft. Die Integration von Staking-Features und das kontinuierliche Wachstumspotenzial machen PlayDoge zu einer attraktiven Investition im Juni 2024. Wenn Notcoin und Floki Stärke zeigen, dürfte auch PlayDoge weiteres Interesse wecken.

Zum PlayDoge Presale

Während FLOKI ebenfalls erfolgreich ist, zeichnet sich PlayDoge durch sein einzigartiges Gaming-Ökosystem und die starke Community-Unterstützung aus. Mit der Kombination aus Meme-Kultur und innovativem Play-to-Earn-Modell bietet PlayDoge eine einzigartige Gelegenheit, frühzeitig einzusteigen. Hohe dreistellige Staking-Renditen und kontinuierliche Buchgewinne machen einen frühen Einstieg noch attraktiver.

Die hohe Nachfrage im Presale und die zunehmende mediale Aufmerksamkeit unterstreichen das enorme Potenzial von PlayDoge. Rund 1,5 Millionen US-Dollar Raising Capital in wenigen Tagen sind ein Statement. Da der Preis in schon vier Tagen wieder steigt, scheint ein schneller Einstieg ratsam.

Zum PlayDoge Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.