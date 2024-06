München (ots) -Pudel - Werwolf - 200% WOLF! Ab dem 8. August 2024 beginnt für Pudel Freddy Lupin und seine felligen Freunde ein neues Abenteuer: Um sich den Respekt seines Rudels zu sichern, wünscht sich Freddy nichts sehnlicher, als endlich ein echter Werwolf zu sein. Doch dieser Herzenswunsch hat einen Haken, als der Baby-Mondgeist Moopoo auf der Erde landet. Können Freddy und seine Hundefreunde es mit vereinten Kräften schaffen, das durcheinandergeratene Gleichgewicht zwischen Mond und Erde wiederherzustellen?200% WOLF, der zweite Film der 100% WOLF-Reihe, ist ein spannender und charmanter Animationsfilm für die ganze Familie - voller Freundschaft, Magie und jeder Menge Spaß. Der erste Teil kam 2020 ebenfalls im Verleih der Constantin Film in die Kinos und basiert auf der gleichnamigen und erfolgreichen Kinderbuchreihe der australischen Autorin Jayne Lyons. Eine entsprechende TV-Serie zu 100% WOLF läuft bereits in der zweiten Staffel bei TOGGO auf SUPER RTL.Hier geht's zum Teaser: https://youtu.be/M3MpZioWWtQ (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FM3MpZioWWtQ&data=05%7C02%7CSabrina.Gianni%40constantin.film%7C47ecb5c8126d4592bffe08dc7fdd0844%7C3e3d3764d7a34afcbb98b4146c1c44db%7C0%7C0%7C638525836764285904%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=zvAngLLO3iO2TkP6aZjG%2F%2B1k0l%2FxTYfmIOZLqh39Qow%3D&reserved=0)Inhalt: Der tapfere Pudel Freddy Lupin hat alles, um sein Werwolfsrudel zu führen - außer Respekt. Wäre er doch nur etwas ... wölfischer! Doch als er sich durch einen unbedachten Wunsch in einen Werwolf verwandelt und dabei versehentlich den schelmischen Baby-Mondgeist Moopoo auf der Erde freisetzt, ist das Chaos perfekt: Erde und Mond drohen zu kollidieren! Gemeinsam mit der cleveren Straßenhündin Batty und seinen Hundekumpels, muss Freddy die kosmische Ordnung wiederherstellen. Kann Freddy der Anziehungskraft der verbotenen Wolfsmagie widerstehen und den frechen Kobold wieder nach Hause schicken? Eines ist sicher: Freddy wird nie wieder daran zweifeln, ein Pudel zu sein!200% WOLF ist eine Produktion von Flying Bark Productions eine Studio 100 Group, Siamese und 3 Doubles Producciones, Den Verleih übernimmt Constantin Film. Regie führte Alexs Stadermann, das Drehbuch stammt aus der Feder von Fin Edquist. Der Film wurde gefördert von New South Wales Government, Screen Australia, Screenwest und Lotterywest.Kinostart: 8. August 2024 im Verleih der Constantin FilmRegie: Alexs StadermannDrehbuch: Fin EdquistProduzent*innen: Barbara Stephen, Alexia Gates-Foale, Carmen Pérez-Marsá Roca, Tracy LenonCo-Producer: Francesca HopeExecutive Producers: Hans Bourlon, Gert Verhulst, Francesca Hope, Nano Arrieta, Emily Price, Anja van Mensel, Amy Noble, Rita Street, Max HowardFilm Editor: Jonathan TappinErstes Pressematerial finden Sie unter: https://presse.constantin.filmFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere betreuende Agentur:Pressekontakt:Voll:Kontakt(Print, TV & Radio)Astrid Buhr, astrid.buhr@vollkontakt.com, +49 40 5247231 - 70Kerstin Gehrke, kerstin.gehrke@vollkontakt.com, +49 40 5247231 - 63(Online)Sabina Bozkurt, sabrina.bozkurt@vollkontakt.com, +49 40 5247231 - 49Celina Gerbracht, celina.gerbracht@vollkontakt.com, +49 40 5247231 - 65Original-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/5792810