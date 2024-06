München (ots) -Die Gäste u.a.:Claudia Roth, B'90/Grüne (Kulturstaatsministerin)Claus Kleber (Journalist und ehem. ARD-Korrespondent in den USA)Anthony Scaramucci (Trumps Ex-Pressesprecher im Weißen Haus)Theo Koll (Journalist und Moderator)Alexander Kissler (Neue Zürcher Zeitung)Schwindet die Akzeptanz für grüne Politik?Im Studio die Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth (B'90/Grüne).Welche Folgen hat der Schuldspruch gegen Trump für die US-Wahl?Darüber sprechen der ehemalige USA-Korrespondent und Moderator Claus Kleber und Donald Trumps Ex-Kommunikationsdirektor im Weißen Haus Anthony Scaramucci.Es kommentieren: der langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios Theo Koll und der Politik-Redakteur der Neuen Zürcher Zeitung Alexander Kissler."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5792805