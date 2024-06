Aktien von Airlines hatten es in den letzten Jahren an der Börse schwer. Denn lange Zeit litten sie unter den Nachwehen der Corona-Pandemie. Heute legen die Papiere der Billigflieger Ryanair und Norwegian Air Shuttle wieder zu. Bei den Norwegern war es vor allem die Meldung, wonach ein Streik abgewendet werden konnte. Beiden dürfte indes eine andere Nachricht helfen. So haben die Erholung von der Corona-Pandemie sowie höhere Ticketpreise den Fluggesellschaften 2023 mehr Gewinn eingebracht als vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...