© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO



Die Aktie des chinesischen E-Fahrzeugherstellers BYD steht unmittelbar vor einem charttechnischen Ausbruch. Wie Anleger davon überproportional profitieren können.Die Aktie des chinesischen E-Fahrzeugherstellers BYD gehörte am Handelsplatz in Hongkong zum Wochenauftakt zu den stärksten Werten: Mit einem Plus von 5,0 Prozent ging es für die Anteile des Tesla-Konkurrenten hoch hinaus. BYD steigert Auslieferungszahlen im Mai deutlich Ursache für die kräftigen Kursgewinne waren starke Auslieferungszahlen im vergangenen Monat. Insgesamt verkaufte BYD im Mai 331.817 Fahrzeuge mit alternativen Antriebsarten. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahresmonat ein Plus von 38,1 Prozent. Vor allem bei …