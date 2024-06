Die Entwicklerkonferenz WWDC könnte der Aktie von Apple schon bald neuen Auftrieb liefern. Mutige bringen sich dafür in Stellung, ganz Mutige greifen zum Optionsschein mit Versechsfacher-Potenzial.Noch 2023 zählte die Aktie von Apple mit fast 50 Prozent Plus zu den größten Gewinnern im Dow Jones, doch in diesem Jahr läuft sie dem Gesamtmarkt klar hinterher. Während der US-Leitindex seit Jahresbeginn auf ein Plus von 3,7 Prozent kommt, notiert Apple rund ein Prozent tiefer. Noch größer ist die Diskrepanz ...

