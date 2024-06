FLOKI explodiert 15 % in 24 Stunden - jetzt kaufen oder lieber in PlayDoge investieren?

Zwar ist der Krypto-Markt mit einem leichten Plus in die Woche gestartet, doch wirklich große Gewinner gab es zumindest in den letzten 24 Stunden nicht. Angeführt wird die aktuelle Liste allerdings für viele Anleger unerwarteterweise von FLOKI - einer Kryptowährung, die ihren Namen dem berühmten Shiba Inu Hund von Milliardär und Krypto-Persönlichkeit Elon Musk verdankt.

Nun konnte FLOKI tatsächlich beachtliche Erfolge in den letzten 24 Stunden erringen - unter anderem einen Wertanstieg von satten 15 %. Keine andere Kryptowährung konnte in diesem Zeitraum so stark zulegen. Doch was genau steckt eigentlich hinter FLOKI und lohnt es sich auch jetzt noch, in den Krypto-Token zu investieren?

FLOKI-Handelsvolumen über 100 % erhöht

Ein wichtiger Indikator dafür, dass FLOKI derzeit äußerst populär am Krypto-Markt ist, ist die Tatsache, dass das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden um satte 139 % gestiegen ist. Das bedeutet - gerade im Hinblick darauf, dass auch der Kurs gestiegen ist -, dass viele Anleger derzeit eine bullische Haltung gegenüber dem Krypto-Token haben. Dabei liegt der Preis des FLOKI-Tokens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bei 0,0002789 US-Dollar. Zwischenzeitlich stieg der Kurs sogar auf einen Tagesgewinn von über 15 % (siehe Chart unten) - absoluter Spitzenwert am heutigen Krypto-Markt.

Der Floki Chart der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Doch was genau ist FLOKI überhaupt? Der Meme-Coin setzt auf gleich vier wichtige Grundpfeiler, die das Projekt einzigartig machen sollen. Allen voran ist hier "Valhalla" zu nennen - ein NFT-Gaming-Metaverse, das als Play-to-Earn-Metaverse nicht nur eine starke Community aufbauen möchte, sondern auch gleich eine Vielfalt an Produkte und Funktionen etablieren will. Gerade das Metaverse möchte - ähnlich wie The Sandbox (SAND) und Decentraland (MANA) - den Nutzern die Möglichkeit bieten, selbst aktiv am Aufbau teilzunehmen und dabei eigene Ideen zu verwirklichen. So liegt auch ein Großteil des Fokus der Entwickler auf dem Ausbau dieses Metaverses.

Darüber hinaus entsteht aktuell auch eine "FlokiFi"-Plattform, die eine dezentralisierte Nutzung der Finanzen ermöglichen möchte. Hinter "FlokiPlaces" versteckt sich hingegen ein Merchandise- und NFT-Marktplatz. Als letzten wichtigen Grundpfeiler gibt es zudem die "University of Floki" - eine Art digitaler Lernraum, über den sich die Nutzer nicht nur austauschen können, sondern der auch Wissen rund um die Krypto-Welt vermitteln möchte.

Neuer Floki-Trading-Bot mit Multichain-Funktion

Einer der Gründe, warum FLOKI aktuell so starke Zuflüsse erlebt, dürfte auf die Ankündigung zurückzuführen sein, die von den Floki-Entwicklern bereits am 28. Mai verkündet wurde: Die Beta-Phase eines eigenen Multichain-Trading-Bots soll nun den ersten 150 Nutzern zugänglich gemacht werden. Dabei nutzt dieser spezielle Trading-Bot die Bot-Software des Chat-Programms Telegram. So können interessierte Nutzer innerhalb weniger Sekunden über Telegram Kryptowährungen handeln und über verschiedene Blockchain-Netze versenden. Zunächst soll hier die Nutzung von Ethereum, Base und der BNB Chain ermöglicht werden.

ANNOUNCING: The Floki Trading Bot Closed Beta Mainnet Launch



We're pleased to announce the launch of the Closed Beta of the Floki Trading Bot on the mainnets of the Ethereum, BNB, and Base blockchains!



The beta is currently open to an initial 150 users on a first come first… pic.twitter.com/Yr1FSYzmg6 - FLOKI (@RealFlokiInu) May 27, 2024

Ein wichtiges Feature des Trading-Bots ist eine Gebühr von 1 %: 50 % davon gehen nämlich in die Floki Treasury, während die anderen 50 % verbrannt - und damit unbrauchbar gemacht - werden. Dies sorgt dafür, dass FLOKI selbst zusätzlich Stabilität erhält und gleichzeitig die Deflation erhöht. Dies ist ein wichtiger Faktor, denn viele Kryptowährungen - und vor allem Meme-Coins - sind inflationär entwickelt und verlieren damit zumindest theoretisch immer wieder an Wert.

Viele Meme-Coins und moderne Kryptowährungen versuchen deshalb verschiedene Ideen zu implementieren, die eine hohe Inflation verhindern. Häufig werden so Mechanismen entwickelt, die zum Beispiel eine Verbrennung von Token ermöglichen. Nicht selten gibt es auch gut durchdachte Tokenomics, die auf eine maximale Anzahl von Token ausgelegt sind. Dies beginnt bereits bei der Verteilung im Presale, aber auch Rückkauffunktionen oder ähnliche Ideen sind aktuell durchaus beliebt. Wer also nach einer Kryptowährung sucht, die auch langfristig Stabilität garantieren kann, der sollte auf diese Möglichkeiten achten.

PlayDoge startet mit Presale: Play-to-Earn im Tamagotchi-Style

Gerade im Bereich des Web3-Gamings ist die Play-to-Earn-Technologie besonders beliebt. Bietet es doch die Möglichkeit, den eigenen nativen Token an die Community auszugeben und diese gleichzeitig damit zu binden und zu stärken. Auch das neue Web3-Game PlayDoge (PLAY) setzt auf diese Idee, bedient sich aber auch bereits wesentlich älteren Konzepten.

Schließlich handelt es sich bei PlayDoge um eine moderne Adaption der aus den 1990er Jahren bekannten Tamagotchis - kleine, japanische Haustiere, die unterhalten, gefüttert und geliebt werden wollen. Als Play-to-Earn-Variante möchte PlayDoge nun diese Idee wieder aufleben lassen - allerdings mit eigenen Minispielen und Änderungen am Grundkonzept.

Auch die Tokenomics des P2E-Spiels stehen bereits jetzt fest: 50 % des gesamten Token-Vorrats werden bereits im Presale an Anleger vergeben, die frühzeitig in den PLAY-Token investieren. Außerdem laufen weitere 6 % in das Staking-Programm, das bereits jetzt im Vorverkauf implementiert wurde. Hier bieten die Entwickler von PlayDoge im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von satten 214 %. Weitere Informationen zu den Tokenomics und vielen weiteren relevanten Bereichen lassen sich übrigens im offiziellen Whitepaper finden.

Dass das Konzept wohl gut bei der Krypto-Community ankommt, zeigt die Tatsache, dass bereits wenige Tage nach dem Start des Presales fast 1,5 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt wurden. Gleichzeitig ist der Preis des PLAY-Tokens mit gerade einmal 0,00502 US-Dollar recht günstig, wird jedoch automatisch beim Erreichen des nächsten Meilensteins erhöht. Frühzeitige Anleger profitieren also schnell von ihrer Investition.

