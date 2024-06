EQS-News: HAMMONIA Schiffsholding AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

HAMMONIA Schiffsholding AG: Reduktion der Beteiligung am Containerschiff "HAMMONIA BALTICA" im Rahmen eines Verkaufs und Re-Investments



03.06.2024

HAMMONIA Schiffsholding AG: Reduktion der Beteiligung am Containerschiff "HAMMONIA BALTICA" im Rahmen eines Verkaufs und Re-Investments Hamburg, den 03.06.2024 - Die HAMMONIA Schiffsholding AG (DE000A0MPF55; nachfolgend HHX) hat ihre Beteiligung an dem Containerschiff "HAMMONIA BALTICA" im Rahmen eines Verkaufs und Re-Investments reduziert. Bisher war die HHX über die MS "HAMMONIA Baltica 2.0" GmbH & Co. KG zu 49,42 % an dem Schiff beteiligt. Das von der MS "HAMMONIA Baltica 2.0" GmbH & Co. KG gehaltene Schiff MS "HAMMONIA BALTICA" wurde heute an die MS "BALTICA OSLO" Schiffahrts GmbH & Co. KG ("Baltica Oslo") zum aktuellen Marktpreis, der geringfügig über dem Buchwert liegt, verkauft und übertragen. An der Baltica Oslo ist die HHX mit 24,5% beteiligt. Wie bereits im Rahmen des Geschäftsberichts 2023 erwähnt, werden die weiteren Anteile nun von norwegischen Partnern gehalten. Diese Transaktion ermöglicht es der HHX einerseits die geschaffene Liquidität für potenzielle Investitionen in andere Schiffssegmente zu nutzen, aber andererseits trotz des De-Risking auch weiterhin an den Marktchancen im Containermarkt zu partizipieren. Auf die laufende und zu Jahresbeginn verlängerte Charter hat diese Transaktion keine Auswirkungen. Kontakt

HAMMONIA Schiffsholding AG

Dr. Karsten Liebing

Vorstand

Neumühlen 9, 22763 Hamburg



