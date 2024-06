Der DAX in der abgelaufenen Woche gesunken. Anders als in den USA, wo einzelne Titel heftig ausverkauft wurden, gab in Deutschland eher der Gesamtmarkt leicht nach. Es ist das dritte Minus in Folge, vor zwei und vor drei Wochen betrug das Minus jedoch nur 0,1% bzw. 0,3% Diese Woche ging's also erstmals deutlicher nach unten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...