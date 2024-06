RWE - Strompreis und solide Zahlen überstützen

Die Aktie von RWE zählte in der zurückliegenden Woche zu den stärkeren Titeln im DAX®. Unterstützung bekam der Versorger unter anderem von den gestiegenen Strompreisen. Der Strompreis-Future Phelix DE Base Year Future legte seit dem Tief im Februar über 40 Prozent zu. Zudem hält der Rückenwind von überraschend guten Daten zum ersten Quartal weiter an.

"Sowohl bei Offshore Wind als auch bei Onshore Wind/Solar verzeichnen wir deutliche Ergebniszuwächse. Das zeigt: Unsere Investitionen zahlen sich aus. 42 Prozent unserer Stromerzeugung in den ersten drei Monaten stammten aus regenerativen Quellen - und wir investieren weiter kräftig. Aktuell haben wir Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 8,3 Gigawatt im Bau," hieß es in der Mitteilung zu den Q1-Zahlen. Die Prognosen für das Gesamtjahr wurden daraufhin bestätigt. Bis 2030 will RWE eine Netzkapazität von über 65 GW erreichen. Zwar wird Europa mit rund 65 Prozent auch künftig der wichtigste Markt bleiben. Der US-Anteil soll bis dahin jedoch 30 Prozent erreichen. In den zurückliegenden Monaten wurden zahlreiche Solar- und Windkraftprojekte in den USA übernommen. Kürzlich wurde mit Microsoft ein 15-Jahres-Vertrag über die Lieferung von grünem Strom in den USA geschlossen.

Die Aktie ist mit einem KGV von 14,6 und einer Dividendenrendite von 2,9 Prozent (Quelle: Refinitiv) moderat bewertet. Ein großer Teil der Analysten stuft die Aktie daher mittelfristig als haltens- oder gar kaufenswert ein. Rücksetzer sind jedoch nicht auszuschließen. Ein schwacher Gesamtmarkt, schlechte Unternehmensnachrichten oder ein anhaltend sinkender Strompreis könnten die Aktie unter Druck setzen.

Chart: RWE Widerstandsmarken: 35,55/37,50/38,70 EUR Unterstützungsmarken: 32,40/33,00/33,60/34,15 EUR Die Aktien von RWE startete schwach ins Jahr 2024 und gab zeitweise über 25 Prozent nach. Von Ende Februar bis Ende April 2024 stabilisierte sich die Aktie zwischen EUR 30,23 und EUR 32,40. Mit dem Ausbruch über die Obergrenze begann eine nachhaltige Erholung bis EUR 35,55. In den vergangenen zwei Wochen zeigte das Papier eine Konsolidierung, die bis auf EUR 34,15 nach unten ging. Aktuell klopft die Aktie wieder an das jüngste Hoch von EUR 35,55. Gelingt der Ausbruch über das Level, eröffnet sich weiteres Potenzial bis EUR 37,50 (138,2%-Retracementlinie) und im weiteren Verlauf bis EUR 38,70 (161,8%-Retracementlinie). Auf der Unterseite findet die Aktie zwischen EUR 33,60 und 34,15 eine Unterstützungszone. Rücksetzer in diesen Bereich dürften das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Kippt die Versorger-Aktie jedoch unter diese Zone, droht die Stimmung nachhaltig zu drehen. RWE in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 30.05.2023-03.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de RWE in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 04.06.2019- 03.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert die Aktie bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf RWE

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Bewertungstag RWE HC8LJL 50,16 30,00 60,00 20.12.2024 RWE HD2CE4 39,12 27,00 45,00 20.06.2025

Faktor Optionsscheine Long auf RWE für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag RWE HC9H3J 6,19 27,892327 31,378868 5 Open End RWE HD2V79 20,46 31,377436 33,818601 10 Open End RWE HD2LVR 6,48 32,539139 34,166096 15 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.06.2024; 12:45 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf RWE für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag RWE HC1S0D 8,17 46,456667 43,553125 -3 Open End RWE HC5XAN 2,85 39,196023 36,146572 -8 Open End RWE HD5LKJ 5,60 37,909333 36,248904 -15 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.06.2024; 12:45 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der RWE finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!