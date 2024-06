WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauausgaben im April erneut gefallen. Im Monatsvergleich gingen sie um 0,1 Prozent zurück, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Der Rückgang folgt auf ein Minus von 0,2 Prozent im März. Ökonomen hatten aktuell mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Im Jahresvergleich stiegen die Bauausgaben im April dagegen kräftig um 10 Prozent./bgf/jsl/ngu