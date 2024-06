© Foto: Daniel Bockwoldt/dpa



Lufthansa Technik plant eine bedeutende Expansion in den Verteidigungsbereich. Das könnte sich auch für die Lufthansa-Aktie auszahlen.Ein zentraler Aspekt dieses Vorhabens ist die Umwandlung ziviler Boeing 737 in die E-7 Überwachungsflugzeuge der NATO. "Die Umrüstung könnte in Hamburg in enger Abstimmung mit Boeing erfolgen", erklärte Sören Stark, Chef von Lufthansa Technik, im Gespräch mit dem Handelsblatt. Aktuelle Projekte umfassen ebenso die Wartung der F35-Kampfbomber der Bundeswehr und der Boeing Chinook Transporthubschrauber. Weiterhin strebt Lufthansa Technik die Ausweitung ihrer Dienstleistungen auf internationale Märkte an. "Wir möchten unser Angebot, das wir in Deutschland …