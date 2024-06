TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Mai unerwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel von 49,2 Punkten im Vormonat auf 48,7 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen mit einem Anstieg auf 49,5 Punkte gerechnet.

Die Unterindikatoren für bezahlte Preise und neue Aufträge gaben nach. Zugelegt hat hingegen der Beschäftigungsindikator.

Der Gesamtindikator liegt damit weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Werte oberhalb der Marke deuten auf eine wachsende Industrie hin, Werte darunter weisen auf eine Schrumpfung hin.