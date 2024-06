DJ S&P Global: Aktivität in US-Industrie zeigt im Mai Belebung

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Mai gegenüber dem Vormonat verstärkt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 51,3 von 50,0 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 50,7 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 50,9 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Auch wenn die Zunahme des Auftragseingangs bescheiden ausfällt, ist dies ein gutes Zeichen für die Produktion in den kommenden Monaten", sagte Economics Director Andrew Harker laut der Mitteilung. "Tatsächlich wurde das Vertrauen in die Zukunft von den Herstellern als ein Faktor genannt, der zum Anstieg der Beschäftigung, der Einkaufstätigkeit und der Fertigwarenbestände beitrug.

