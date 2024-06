Es ist ein Schock für Anleger, der sie beim Blick auf die Kurslisten an der Wall Street am Montag trifft. Berkshire Hathaway und einige andere Aktienkurse werden kurz nach Handelsstart mit einem Minus von 99 Prozent ausgewiesen. Ursache dafür sind technische Probleme an der New York Stock Exchange (NYSE).Neben Berkshire sind auch die Aktien von Barrick Gold und NuScale Power betroffen.Die NYSE bestätigte in einer Erklärung, dass es Probleme gab. "NYSE Equities untersucht derzeit ein gemeldetes technisches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...