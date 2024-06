© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Ein technisches Problem an der New Yorker Börse hat am Montag dazu geführt, dass die A-Aktien von Warren Buffetts Berkshire Hathaway ein Minus von fast 100 Prozent auf den Kurszetteln zeigten.Der Handel der A-Aktien von Berkshire Hathaway wurde unterbrochen, ebenso wie der Handel mit Aktien von Barrick Gold, Nuscale Power und anderen, die ebenfalls dramatische Kursverluste verzeichneten. Die New York Stock Exchange teilte mit, dass sie ein technisches Problem im Zusammenhang mit den Limits für die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen untersucht, mit denen Aktien bei übermäßiger Volatilität gestoppt werden können. "Weitere Informationen werden so bald wie möglich folgen", so die NYSE. …