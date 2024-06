DJ Aixtron erwirbt Produktionsstätte in Italien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anlagenbauer Aixtron baut seine Präsenz Europa mit dem Erwerb einer Produktionsstätte in Italien aus. Der neue Standort in der Nähe von Turin ermögliche dem Konzern die Anbindung an das starke Universitäts- und Zulieferer-Ökosystem in der Region Piemont, teilte Aixtron mit. Auch die derzeitige Standorte am Hauptsitz Herzogenrath und im britischen Cambridge würden davon profitieren. Finanzielle Details wurden nicht genannt, das Unternehmen teilte lediglich mit, es habe den Standort "zu sehr attraktiven Konditionen" erworben.

"Mit unserem neuen Produktionsstandort in der Nähe von Turin in der italienischen Region Piemont bereiten wir unser Unternehmen auf die erwartete Marktdynamik mit weiterem Absatzwachstum in den kommenden Jahren vor", sagte Vorstandschef Felix Grawert laut der Mitteilung. "Wir gehen davon aus, dass innerhalb von zwei bis drei Jahren ein signifikanter Anteil des Aixtrons--Volumens von diesem Standort aus geliefert werden wird."

