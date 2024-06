Halle/MZ (ots) -Wenn der Klimawandel hüfthoch im bayerischen Keller steht, ruft selbst ein CSU-Chef nach mehr Klima- und Hochwasserschutz.Und tatsächlich hat ja nicht nur Söders Regierung am falschen Ende gespart, als sie Vorbeugemaßnahmen strich und gegen Überschwemmungsflächen polemisierte. Auch die Ampel im Bund halbierte gerade die Hochwasserschutzgelder. Noch gravierender ist es beim Klimaschutz. Forscher warnen seit 30 Jahren, dass sich Extremwetter häufen, dass Sommer öfter Hitzesommer werden und Regen öfter Starkregen. Das wird teuer: Schon 2021 hat der Staat mehr für die Beseitigung der Flutschäden als für den Klimaschutz ausgegeben.Das Traurige am Ritual, in Gummistiefeln nach Klimaschutz zu rufen, ist nur: Sind die Keller trocken, die Straßen repariert und die Hilfsgelder gezahlt, sind die Rufe vergessen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5793053