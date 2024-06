Der Silberpreis schwebt zurzeit in lang vermissten Höhen. Trotz des jüngsten Rückgangs notiert der Preis auf Jahressicht immer noch satte 27 % im Plus. Zwischenzeitlich betrug das Plus sogar rund 36 %, als der Silberpreis am 20. Mai auf ein neues 11-Jahreshoch bei 32,50 USD geklettert war. Silber hat damit andere Edelmetalle wie Gold (+13%) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...