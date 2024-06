© Foto: ARK Invest



Cathie Woods Ark Investment ist aus dem Rennen um einen Ether-Spot-ETF raus. 21Shares hat den Fonds umbenannt.Der Name von ARK wurde aus einem Antrag für einen börsengehandelten Ether-Spot-ETF gestrichen, den das Unternehmen in Partnerschaft mit 21Shares eingereicht hatte. Das geht aus einem geänderten Prospekt hervor, der am späten Freitag bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde. Der Name des Fonds wurde in 21Shares Core Ethereum ETF geändert. "Zu diesem Zeitpunkt wird ARK nicht mit einem Ethereum-ETF vorankommen", sagte ein ARK-Sprecher gegenüber Bloomberg. Und weiter: "Wir werden weiterhin effiziente Wege evaluieren, um unseren Anlegern ein …