Chevron Corp., zusammen mit anderen Schwergewichten der Energiewirtschaft wie Exxon Mobil Corp. und BP plc, blickt aufgrund gestiegener Ölpreise und konstanter Mitteleinnahmen durch ihre Pipeline- und Speicherinvestitionen positiv in die Zukunft. Besonders stabil zeigen sich die midstream-Operationen, die dank langfristiger Verträge mit Shiffern sorgenfreie Einnahmen ermöglichen. Darüber hinaus sind diese Unternehmen auch Aktivposten in CCS (Carbon Capture and Storage) Projekten, womit sie ihre konventionellen Energietätigkeiten mit Umweltaspekten in Einklang bringen.

Nach Ausfall wieder vollständig: Chevron's LNG-Produktion

Die volle Wiederherstellung der Produktion in Chevrons Gorgon LNG-Exportterminal in Westaustralien nach einer durch technische Probleme verursachten Ausfallzeit ist nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für die weltweite LNG-Nachfrage von Bedeutung. [...]

