DJ Aktien Schweiz wenig verändert - Festerer Franken bremst

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Montag der vielfach freundlichen Tendenz an den Nachbarbörsen in Europa nicht folgen können und wenig verändert geschlossen. Die letzten kleinen Gewinne gingen verloren, als an den US-Börsen nach einem etwas festeren Start die Kursgewinne abzubröckeln begannen. Bremsend wirkte in Zürich der festere Franken. Er zog sowohl zum Euro wie zum Dollar an, was ungünstig für die Schweizer Exportwirtschaft ist.

Dahinter dürften die Erwartungen gestanden haben, dass die EZB am Donnerstag die Zinsen senkt und es in den USA im Herbst soweit sein dürfte. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit für eine erste Senkung dort im September wieder spürbar gestiegen. Die Devisenanalysten der Unicredit sehen derweil allenfalls begrenztes Potenzial für einen nachgebenden Franken, weil die EZB aggressiver die Zinsen senke und der Leistungsbilanzüberschuss der Schweiz die Notenbank des Landes von einer stärkeren Frankenabwertung abhalten dürfte.

Der SMI gewann bei einem gegenüber Freitag deutlich gesunkenen und wieder normalisierten Umsatz 0,1 Prozent auf 12.007 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 22,97 (Freitag: 78,06) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten lag das Indexschwergewicht Nestle nachrichtenlos an der Spitze mit einem Plus von 0,9 Prozent, gefolgt von ABB (+0,8%). Am Ende rangierte der vergleichsweise volatile Technologiewert Logitech mit einem Abschlag von 2,3 Prozent. Für Swiss Re ging es um 1 Prozent nach unten. Bei allen anderen SMI-Werten betrugen die Kursbewegungen maximal 0,7 Prozent.

In der zweiten Reihe ging es für PSP Swiss Property um 0,7 Prozent nach oben, nachdem die Ratingagentur Moody's die Bonität des Immobilienunternehmens mit "A3" bei stabilem Ausblick bestätigt hatte.

June 03, 2024 11:53 ET (15:53 GMT)

