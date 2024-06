Ripple-CEO: Krypto-ETFs für XRP, Solana und Cardano bald Realität!

Nach den Genehmigungen der Krypto-ETFs für Bitcoin und Ethereum erwartet der Kryptomarkt nun die nächsten Zulassungen. Denn bei ETH dürfte es sich aufgrund der vermuteten Einstufung als Wertpapier um einen Präzedenzfall gehandelt haben. Immer mehr Analysten und Marktbeobachter gehen in der nächsten Zukunft von weiteren Exchange-Traded Funds für andere Coin aus. Einer von ihnen ist der Ripple-CEO, nach dessen Aussagen Krypto-ETFs für XRP, Solana und Cardano schon sicher sind. Was ihn so überzeugt macht und welche Faktoren sonst noch eine Rolle spielen, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Ripple-CEO Garlinghouse erwartet ETFs für XRP, Solana und Cardano

Auf der Veranstaltung Consensus 2024 hat Brad Garlinghouse, der Ripple-CEO, geäußert, dass er die Krypto-ETFs für XRP, Solana und Cardano als "unvermeidlich" erachtet. Dies könnte einen enormen Nachfrageschub für die Kryptowährungen bedeuten, auch wenn bisher primär Bitcoin und Ethereum sowie ein wenig Solana in den Fokus der TradFi-Investoren geraten sind.

Dennoch rechnet der Ripple-CEO mit einigen regulatorischen Herausforderungen seitens der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde SEC. Trotzdem sei es seiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit, bis sie diese genehmigt werden. Seine Hoffnungen sind auf die jüngsten Zulassungen der Spot-Ethereum-ETF und zuvor Spot-Bitcoin-ETFs zurückzuführen.

Vermutlich könnten aber auch die Fortschritte in anderen Ländern im Bereich der börsennotierten Krypto-Investmentprodukte ein Grund gewesen sein. Denn in Hongkong wurde zuvor ein ETF für Ethereum zugelassen, ebenso wird bereits ein Solana-ETF für Kanada geplant. Dadurch könnten wiederum die USA unter Druck gesetzt werden, da sie möglicherweise nicht rückständig sein und wertvolle Marktanteile verlieren wollen.

Der Ripple-CEO kritisierte jedoch die mangelnde regulatorische Klarheit in den USA. Unter anderem bemängelte er die Haltung des SEC-Vorsitzenden Gary Gensler, welcher keine klare Position bezüglich der Klassifizierung von Ethereum als Wertpapier bezieht. Denn dies würde der Kryptoindustrie Hindernisse in den Weg legen. Ebenso kann es die Attraktivität der USA als Standort für Web3-Dienste beeinträchtigen.

Dennoch erwartet der Ripple-CEO eine Genehmigung der Krypto-ETFs für XRP, Solana und Cardano. Laut Garlinghouse würden die ETFs bereits in den kommenden Tagen zugelassen werden. Jedoch sagte er dies schon früher in diesem Jahr.

Weitere Gründe, die für Krypto-ETFs von XRP, Solana und Cardano sprechen

Larry Fink, der Geschäftsführer von BlackRock, ging im Zusammenhang mit dem Ethereum-ETFs schon davon aus, dass eine Einstufung als Wertpapier kein Hindernis für eine Zulassung ist. Schließlich gibt es auch für andere Securities ETFs.

Zudem würde es sich bei der Genehmigung der ETH-ETFs im Falle der Klassifizierung als Wertpapier um einen Präzedenzfall handeln, da die SEC Bitcoin als dezentral genug erachtet. Ein Grund für die Einstufung ist die Staking-Rendite durch den Proof-of-Stake-Konsensmechanismus, die ebenso viele andere Coins nutzen.

Aber auch das regulatorische Umfeld könnte sich in Zukunft immer weiter verbessern. Die ersten Genehmigungen der ETFs waren schon ein bedeutender Schritt. Die Abschaffung der Pflicht von Unternehmen, die Krypto-Assets ihrer Kunden in der eigenen Bilanz zu führen, was bereits von Repräsentantenhaus und Senat abgesegnet, aber von Joe Biden mit einem Veto verhindert wurde, wäre ebenfalls bedeutend gewesen.

Allerdings hat Donald Trump seine Chance erkannt, dass 69 % der Amerikaner unzufrieden mit dem Finanzsystem sind und 19 % von ihnen bereits Kryptowährungen gekauft haben sowie weiter 16 % mit dem Gedanken spielen. Dass bisher 49 % der US-Bürger keiner Parteien geglaubt haben, stellte somit eine vielversprechende Chance dar, um unter anderem die 20 % aus den Swing States zu gewinnen,für die Kryptowährungen eines der wichtigsten Wahlkampfthemen sind.

Nachdem Trump schon eigene NFT-Kollektionen herausgegeben und für die Käufer ein Treffen in Mar-a-Lago veranstaltet hat, haben sich die Kooperationen zwischen Politik und Kryptoindustrie noch weiter verstärkt. Unter anderem plant Trump ein Kryptogesetz des Geschäftsführers von Bitcoin Magazine, ein CBDC-Verbot, ein Recht auf Selbstverwahrung, die Lösung des Schuldenproblems mithilfe von Bitcoin und die US zum Marktführer des Web3 zu machen.

Dies hat Trumps Beliebtheitswerte in der Krypto-Community massiv gesteigert. Einige haben Initiativen zur finanziellen Unterstützung Trumps in seinen Gerichtsfällen und Wahlkampf gestartet. Unzählige PolitFi-Coins entstanden mehrheitlich für Trump und haben zuletzt die größten Gewinne des Kryptomarktes erzielt.

