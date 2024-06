Zinshoffnungen vor EZB und NFP. Aktien wie MongoDB, GameStop, Nvidia, Salesforce & Co. im Fokus

Anzeige / Werbung

Doch die Wall Street und damit auch der Nasdaq zeigten am Freitag an, wie schnell der Druck nach unten in Kaufinteresse drehen kann. Entsprechend stark starten wir in die neue Woche und den neuen Monat und haben die 18.650 im DAX nun wieder überschritten. Gelingt damit ein Rücklauf in die alte Range aus dem Mai?

Dies schauen wir vor dem Hintergrund der anstehenden EZB-Sitzung und weiteren Daten vom US-Arbeitsmarkt kritisch an. Ein Anziehen der Volatilität ist ebenfalls Thema, welche mit dem VSTOXX sehr gut abzubilden ist.

An der Wall Street waren die Verlierer vor allem nach Quartalszahlen und schwachen Ausblicken zu finden. Mit MongoDB hat sich der Datenbankspezialist deutlich nach unten bewegt und verlor auf Wochensicht rund ein Drittel an Wert. Kann dies wieder aufgeholt werden? Technisch stand immerhin ein Rebound bei Salesforce an, die am Donnerstag nach einem schwachen Ausblick etwa 20 Prozent an Wert verloren und damit den Dow Jones deutlich belastete. Aber die Gegenbewegung am Freitag erzielte dann 8 Prozent Kursplus - ein Indiz, dass solche Bewegungen oftmals Übertreibungen darstellen.

