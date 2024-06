EQS-Media / 03.06.2024 / 18:45 CET/CEST

Wien, 03. Juni 2024 - Die ViennaEstate Immobilien AG freut sich, den erfolgreichen Vermietungsstand ihres prestigeträchtigen Wohnprojekts in der Hartmanngasse 13, 1050 Wien bekanntzugeben. Innerhalb eines Monats seit Vermarktungsstart konnten bereits 50%, und damit bereits mehr als vier Monate vor Fertigstellung, also 15 der insgesamt 30 modernen Mietwohnungen, erfolgreich vermietet werden.





Schneller Vermietungserfolg unterstreicht Attraktivität

Dieser rasche Vermietungserfolg unterstreicht die hohe Attraktivität und Qualität des Wohnprojekts. Die Wohnungen in der Hartmanngasse 13 kombinieren modernen Komfort mit historischem Charme und erfüllen damit die hohen Ansprüche unserer Mieter:innen.





"Die rasche Vermietung von 50% der Wohnungen innerhalb eines Monats bestätigt die starke Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Wohnlösungen in Wien," so Mag. Peter Lazar, Vorstandsvorsitzender der ViennaEstate Immobilien AG. "Unser Fokus auf intelligente Raumkonzepte, hochwertige Ausstattung und erstklassige Lage hat sich erneut als Erfolgsrezept erwiesen."





"Wir sind stolz darauf, ein Projekt zu realisieren, das sowohl den Bedürfnissen moderner Stadtbewohner:innen als auch dem historischen Charakter des Gebäudes gerecht wird," ergänzt Helmut Dietler, Vorstand der ViennaEstate Immobilien AG. "Die positive Resonanz unserer Mieter:innen bestätigt unsere Strategie und bestärkt uns, weiterhin innovative und hochwertige Wohnkonzepte zu entwickeln."





Hochwertige Ausstattung und durchdachte Grundrisse

Die Wohnungen bieten eine breite Auswahl an Grundrissen und Wohnungsgrößen von ca. 35 m² bis 130 m², die sich für verschiedene Lebenssituationen eignen - von Singles und Paaren bis hin zu Familien. Jede Einheit überzeugt durch eine hochwertige Ausstattung, darunter:

Hochwertiger Parkettboden und stilvolle Fliesen

Moderne Bäder mit Badewanne oder Dusche

Freiflächen wie Balkon, Terrasse oder Loggia in fast allen Einheiten

Wärmeversorgung über Fernwärme und Fußbodenheizung

Klimaanlagen in den Dachgeschosswohnungen

Erstklassige Lage und Infrastruktur

Die exzellente Lage des Projekts bietet eine herausragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel wie die U-Bahnlinie 1, den Hauptbahnhof Wien, die Straßenbahnlinie 1 und die Buslinie 13A. Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und gastronomische Angebote in der unmittelbaren Umgebung runden das attraktive Wohnkonzept ab.





Anmietung der verbleibenden Wohnungen

Interessent:innen haben die Möglichkeit, die verbleibenden 15 Wohnungen zu besichtigen und anzumieten. Besichtigungstermine können individuell vereinbart werden. Die bereits fertiggestellte Musterwohnung Top 42 im 3. Obergeschoss steht zur Besichtigung bereit und bietet einen umfassenden Einblick in die hohe Qualität und den Komfort der angebotenen Wohnungen.





Kontakt und weitere Informationen

Für weitere Informationen und zur Vereinbarung von Besichtigungsterminen steht das Team der ViennaEstate Makler GmbH unter der Leitung von Geschäftsführer Florian Prammer zur Verfügung. Interessent:innenen erreichen uns unter der E-Mail-Adresse makler@viennaestate.com .





Über die Partnerschaft mit URBANAUTS

Ergänzend zu den Mietwohnungen umfasst das Projekt in der Hartmanngasse 13 auch 15 exklusive Serviced Apartments von URBANAUTS. Diese bieten Reisenden ein einzigartiges und authentisches Wohnerlebnis.

Weitere Informationen zu URBANAUTS und ihrem innovativen Konzept finden Sie auf ihrer Website: https://www.urbanauts.eu/de





Fertigstellung und Vermarktungsstart

Bezugsfertig wird das Projekt mit 01. Oktober 2024 sein. Alle Informationen zu den noch verfügbaren Wohnungen finden Sie hier: https://www.viennaestate-makler.com/wohnbauprojekt/13521130 .





Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

ViennaEstate Immobilien AG

zH Frau Nina Langer

Janis-Joplin-Promenade 26/OG 7, 1220 Wien

T +43 676 84 11 05 270

langer@viennaestate.com

www.viennaestate.com





Über die ViennaEstate:

Die ViennaEstate Gruppe mit ihren 57 Mitarbeiter:innen blickt auf eine mittlerweile siebzehnjährige Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen verfügt über 1,2 Milliarden Euro an Assets under Management und bietet gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften die gesamte Wertschöpfungskette von Asset Management, über klassische Immobilienverwaltung und Maklerwesen bis hin zu bautechnischen Sonderdienstleistungen an. Damit ist das Unternehmen der ideale Partner für private und institutionelle Investor:innen, die bereits in Immobilien investieren oder erstmals in dieses Segment einsteigen wollen. Das ganzheitliche Geschäftsmodell umfasst alle Aktivitäten des Immobilienmanagements - vom Investment über die Entwicklung und den Handel bis hin zur Strukturierung, Finanzierung und laufenden Bewirtschaftung.



