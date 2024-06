Die Chancen auf ein neues All-Time-High für Kupfer stehen gut. Der Report von Carsten Stork gibt konkrete Produkte zum Einstieg kostenlos an die Hand: https://t1p.de/x4p71 "Die jüngsten Inflationsdaten aus dem Euroraum haben es etwas komplizierter gemacht, jedoch erwarte ich keine Abweichung von der erwarteten Senkung der Leitzinsen um 25 Basispunkte," erklärt Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank, im Interview mit wO TV. Er betont die Robustheit der Wirtschaft trotz der Zinssteigerungen in Europa und den USA. Viele Unternehmen hätten sich durch steigende Produktivität aufgrund technologischer Fortschritte an die restriktive Geldpolitik angepasst.