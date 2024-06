© Foto: ZUMAPRESS.com | Igor Golovniov - picture alliance



Die Aktie von Autodesk setzt sich zum Wochenstart mit großem Abstand an die Spitze des US-Technologieindex Nasdaq 100. Grund hierfür ist eine Prognoseanhebung.Für den Anbieter von Spezialsoftware Autodesk war 2024 bislang kein erfolgreiches Börsenjahr. Noch zum Ende der vergangenen Woche handelte die Aktie des auf technisches Zeichnen spezialisierten Unternehmens mit Abgaben in Höhe von 20 Prozent. Am Montag allerdings nimmt Autodesk im US-Technologieindex Nasdaq 100 die Pole Position ein und legt mit zeitweise über 8 Prozent fast doppelt so stark zu, wie die auf dem zweiten Platz liegende Aktie von Impfstoffentwickler Moderna, die sich heute um etwa 4 Prozent steigern kann. Autodesk hebt …