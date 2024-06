Bitcoin-Kurs bricht aus! Nächster Stopp Allzeithoch?

Die Situation im Bitcoin war in den letzten Wochen wenig gewinnbringend und zudem auch noch wenig spannend. Trotz eigentlich positiver Nachrichtenlage bewegte sich der Kurs in den letzten zwei Wochen seitwärts in einer Konsolidierung. Diese wurde auch immer enger, wobei gleichzeitig der BVOL als Bitcoin Volatilitätsindex stark gefallen ist. Der Kurs selbst bildete irgendwann ein kleines Dreieck, bei dem es nur eine Frage der Zeit war, bis der Kurs ausbricht.

Die große Frage war natürlich jetzt lange, in welche Richtung der Kurs tatsächlich ausbrechen würde. Diese Frage wurde nun beantwortet: Der Kurs ist nach oben ausgebrochen! Sollte die Kerze heute nicht wieder unter die obere Linie des Dreiecks fallen, gibt es eine Wahrscheinlichkeit von etwa 80 %, dass wir weiter steigende Kurse sehen. Ein neues Allzeithoch scheint zum Greifen nahe!

(Der langersehnte Ausbruch aus dem Dreieck ist im Bitcoin endlich da, der nächste große Widerstand ist das Allzeithoch bei 73.750 - Quelle: Tradingview)

Wird das Allzeithoch durchbrochen?

Fast 3 Jahre hatte es gedauert, ehe der Bitcoin dieses Jahr im März ein neues Alltime High markieren konnte. Der Anstieg war hauptsächlich in der Zulassung der Bitcoin-ETFs begründet. Lange konnte es sich leider nicht halten. Kurz nach dem Bruch sank der Kurs schon wieder in die Korrektur. Einen neuen Auftrieb gab es durch die unerwartete Zulassung der Ethereum-ETFs seitens der SEC. Doch auch dieser hielt nicht lange an. Zwei Wochen lang zeigte der Bitcoin einen extrem lustlosen und langweiligen Handel. Nun ist der erwartete Ausbruch da!

Damit ist die Bahn bis zum Allzeithoch weitestgehend frei. Dennoch bleibt die Frage, ob der Kurs dieses wirklich durchbrechen kann. Markante Alltime Highs bilden in aller Regel massive Widerstände und es braucht einiges an Optimismus, guten Nachrichten und Kauflaune im Markt, um einen solchen Widerstand tatsächlich zu knacken. Zumindest was die Nachrichtenlage betrifft, scheinen sich immer mehr Erfolgsmeldungen speziell um den Bitcoin-ETF zu mehren.

State of Wisconsin Investment Board kauft massiv den Bitcoin-ETF

Dass die Bitcoin-ETFs trotz massiver Liquiditätszuflüsse ihr Potenzial noch lange nciht ausgeschöpft haben, zeigt eine aktuelle Nachricht, die das Bitcoin Magazine auf X (ehemals Twitter) heute teilte. Darin ist die Rede davon, dass ein Universitätsprofessor aus dem State of Wisconsin Investment Board insgesamt um 160 Mio. Dollar Bitcoin-ETFs kaufen möchte.

NEW: University professor on State of Wisconsin Investment Board buying $160 million of Bitcoin ETF.



"I think it's just an entry point." pic.twitter.com/szSDknyMh1 - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) June 3, 2024

Die derzeitige Lage sieht er als gute Kaufgelegenheit und bedenkt man, dass der Kurs gerade erst heute den heiß erwarteten Ausbruch aus dem Dreieck im Chart geschafft hat, könnte er mit dieser Ansicht nicht ganz falsch liegen. Allgemein könnte diese Nachricht der Startschuss für mehrere Investment Boards in den Vereinigten Staaten sein, um in den Bitcoin-ETF zu investieren. Das würde natürlich zu massiven Kapitalzuflüssen in die größte Kryptowährung führen und könnte den gesamten Kryptomarkt auf ungeahnte Höhen anheben.

Analyst sieht Altseason kommen

Wenn der Bitcoin das Allzeithoch nun endlich bricht, könnte das weitreichende Auswirkungen auf den gesamten Markt haben. Einige Analysten denken, dass ebendieser Anstieg der Startschuss für die Altseason sein könnte. Dieser Meinung ist auch der Analyst Al?x Wacy, wie er auf X in einem Tweet beschrieb. Seiner Ansicht nach könnte jetzt wieder die Zeit sein, um ein etwas höheres Risiko einzugehen und dafür mit großen Gewinnen aus dem Altcoin-Sektor belohnt zu werden.

Altseason is coming while $ETH shines.



Now is the time to pick your biggest bets with high conviction.



L1 are about to boom, and here is my under-radar pick!

pic.twitter.com/ZmphTxuF6g - Al?x Wacy (@wacy_time1) May 27, 2024

Sollte das tatsächlich eintreten, könnten sich viele Kryptoanleger bald wieder über gewaltige Performanceschübe am Depot freuen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass in der Altseason wieder Coins auftreten, die Bewegungen von x50 bis sogar x100 hinlegen. Dafür sollten sich Anleger jedoch entsprechend fortbilden. Es ist nämlich nicht leicht, Coins mit hohem Potenzial von reinen Scam-Coins zu unterscheiden und dann von diesen seriösen Coins auch noch die zu finden, die wirklich das Potenzial für eine Verhundertfachung haben. Eine Plattform, auf der sich Anleger entsprechend informieren können ist 99Bitcoins.

Bekannte Lernplattform bringt eigenen Token heraus

In naher Zukunft möchte 99Bitcoins seinen Lernenden nicht nur Wissen zur Verfügung stellen, sondern sie auch noch monetär für ihren Lernerfolg belohnen. Das soll mit dem $99BTC-Token über ein modernes Learn-to-Earn-Modell funktionieren. Dabei werden alle Schüler für ihre Zeit auf der Plattform bezahlt. Zusätzlich gibt es noch Prämien für die Bestenliste. Aber der $99BTC-Token bietet noch mehr Vorteile. So hat er eine äußerst einträgliche Staking-Funktion mit einem derzeitigen APY von 877 % für alle Anleger, die sich entscheiden, ihre Token in den Staking-Pool zu geben. Außerdem ist die Gesamtmenge an $99BTC-Token begrenzt, wie das auch beim Bitcoin der Fall ist.

(Die Lernplattform 99Bitcoins bringt einen eigenen Token heraus, die Nachfrage ist bereits im Vorverkauf riesig - Quelle: presale.99bitcoins.com)

Somit ist der $99BTC ebenfalls deflationär aufgebaut, wodurch es durch die Verknappung des Angebots langfristig zu einem Anstieg kommen könnte. Nicht zuletzt profitiert die Plattform extrem von ihrer riesigen Community. So haben allein 700.000 Krypto-Enthusiasten den Youtube Channel von 99Bitcoins abonniert. Dazu kommen zusätzliche 2,8 Mio. Anleger im Newsletter.

Kein Wunder also, dass $99BTC in kürzester Zeit fast 2 Mio. Dollar eingesammelt haben. In weniger als 24 Stunden erhöht sich der Preis, der laut Analysten nie wieder so tief fallen könnte. Da dieselben Analysten dem $99BTC-Token ein Potenzial von x10 bis x20 nach dem Start attestieren, lohnt es sich für Anleger jetzt schnell zu sein.

