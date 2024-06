Vossloh Aktie Revival? Die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107), traditionsreicher, führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Bahninfrastruktur, scheint erfolgreich unterwegs.Und aktuelle Kurse von über 48,00 EUR kratzen am 52-Wochen-Hoch von 48,75 EUR. Seit 2016 nicht mehr so stark gewesen. Woran liegt's? Vielleicht an Meldungen wie heute: Die chinesische Tochtergesellschaft Vossloh Fastening Systems China Co. Ltd. wurde erneut damit beauftragt, Schienenbefestigungssysteme für einen Streckenabschnitt einer im Bau befindlichen Hochgeschwindigkeitsstrecke in China zu liefern. ...

