Aktueller Nachhaltigkeitsbericht: Fortschritte bei der Wassersicherheit und neue Verpflichtungen für 2030 zur Senkung des weltweiten Wasserverbrauchs

Xylem (NYSE: XYL), der weltweit führende Anbieter von Wassertechnologie, definiert neue Wassermanagementziele für 2030, um seine Anstrengungen für mehr Nachhaltigkeit nach dem Zusammenschluss mit Evoqua auszuweiten. Im Rahmen seiner Ziele für 2030 strebt Xylem an, seine Kunden dabei zu unterstützen, den weltweiten Wasserbedarf um mindestens 2 Milliarden Kubikmeter zu senken, die eigene Wasserintensität um 30 zu reduzieren und mithilfe von Berichten und Praktiken zum Wassermanagement verbesserte Einblicke in die Wasserintensität der Lieferkette zu gewinnen.

Die Verpflichtungen sind im Sustainability Report 2023 von Xylem aufgeführt, der außerdem die Fortschritte des Unternehmens bei der Verbesserung der Wassersicherheit detailliert.

Durch die Nutzung der Technologie von Xylem konnten Wassermanager seit 2019 weltweit mehr als 13 Milliarden Kubikmeter Wasser für die Wiederverwendung aufbereiten dies entspricht dem jährlichen Wasserverbrauch von 197 Millionen Menschen. Außerdem haben die Lösungen des Unternehmens seinen Kunden ermöglicht, mehr als 8 Milliarden Kubikmeter verschmutztes Wasser daran zu hindern, bewohnte Gebiete zu überschwemmen. Beide Meilensteine in Bezug auf die Kundenauswirkungen wurden zwei Jahre früher als geplant erreicht.

Im Jahr 2023 hat Xylem zudem beachtliche Fortschritte bei der Minderung seiner betrieblichen Umweltauswirkungen erzielt, indem es Wasser, Zeit, Energie und Ressourcen einsparte. Von 22 größeren Anlagen werden 19 mit 100 erneuerbaren Energien betrieben, 17 realisierten ein hundertprozentiges Prozesswasserrecycling und 17 entsorgen keine Abfälle mehr auf Mülldeponien. Die Hälfte der 22 großen Xylem-Anlagen konnte alle drei Ziele umsetzen. Sieben Anlagen auf den Philippinen, in Mexiko, Schweden, Deutschland und den USA erreichten 2023 die wichtigsten Betriebsziele des Unternehmens.

"Das Jahr 2023 war ein transformatives Jahr für Xylem", erklärt Matthew Pine, President und Chief Executive Officer bei Xylem. "Wir werden unseren Wachstumskurs fortsetzen und unsere positiven Umweltauswirkung durch Lösungen und Dienstleistungen skalieren, die unseren Kunden und Gemeinden eine krisenfeste und nachhaltige Zukunft ermöglichen. Auf dieser Dynamik werden wir weiter aufbauen und alle Möglichkeiten nutzen, um den Wassersektor zu dekarbonisieren, ein nachhaltiges Wassermanagements voranzubringen und den Zugang zu Wasser und sanitären Einrichtungen für alle zu erleichtern."

Das UN-Ziel 6 für nachhaltige Entwicklung (SDG 6) die Gewährleistung des Zugangs zu Wasser und sanitären Einrichtungen für alle steht im Mittelpunkt der Tätigkeit von Xylem. Im Jahr 2023 stellte das Unternehmen für 3,8 Millionen Menschen in unterversorgten Kommunen mit unzureichender Wassersicherheit sauberes Wasser und sanitäre Infrastruktur bereit. Nach dem Zusammenschluss mit Evoqua wird das Unternehmen seine WASH-Anstrengungen verstärken und sich dazu verpflichten, von 2025 bis 2030 weitere 80 Millionen Menschen zu erreichen.

"Die Arbeit von Xylem zielt darauf ab, Wasserversorger, Unternehmen und Kommunen dazu zu befähigen, zu einer wassersicheren Welt beizutragen", berichtet Claudia Toussaint, Chief People and Sustainability Officer bei Xylem. "Wir stehen vor der enormen Chance, mithilfe unserer talentierten und vielfältigen Teams eine noch größere Wirkung zu erzielen. Um dieses Ziel zu verwirklichen und die Anforderungen unserer Kunden noch schneller zu erfüllen, werden wir unsere Kultur der Innovation, Marktführerschaft und Verantwortung im gesamten Unternehmen weiter verstärken."

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Wassertechnologie, das bestrebt ist, durch Innovation und Fachwissen die zentralen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Wasserversorgung zu meistern. Unsere 23.000 vielfältigen Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Pro-Forma-Ertrag von 8.1 Milliarden US-Dollar. Wir erschaffen eine nachhaltigere Welt, indem wir unsere Kunden befähigen, ihr Wasser- und Ressourcenmanagement zu optimieren und indem wir Gemeinden in über 150 Ländern zu mehr Wasserversorgungssicherheit verhelfen. Kommen Sie zu uns unter www.xylem.com and Let's Solve Water.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, zu zukünftigen Leistungen und Ergebnissen, Erwartungen, Plänen, Strategien, Prioritäten, Zielsetzungen und anderen Aussagen, darunter auch solche, die sich auf unsere sozialen, ökologischen und anderen Nachhaltigkeitsziele beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete und andere Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf unsere Umwelt- und anderen Nachhaltigkeitspläne und -ziele sind nicht notwendigerweise für Investoren, unser Geschäft, unsere Betriebsergebnisse, unsere Finanzlage, unseren Geschäftsausblick oder unsere Strategie, unsere Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfragen oder andere Parteien von Bedeutung und unterliegen nicht notwendigerweise der Offenlegungspflicht in den Dokumenten, die bei der Securities and Exchange Commission (SEC) oder anderen Aufsichtsbehörden eingereicht werden müssen. Darüber hinaus können historische, aktuelle und zukunftsgerichtete Aussagen zu Sozial-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten auf Standards zur Messung von Fortschritten beruhen, die sich noch in der Entwicklung befinden, auf internen Kontrollen und Prozessen, die kontinuierlich evolvieren, sowie auf Annahmen, die sich in Zukunft ändern können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen und unterliegen erheblichen Risiken, Unwägbarkeiten und Änderungen der Umstände, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Eine ausführliche Erörterung der Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, ist in "Item 1A. Risk Factors" unseres Jahresberichts enthalten. Die Leser dieser Pressemitteilung werden davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da keine Garantie dafür besteht, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Wir verpflichten uns in keiner Weise zur öffentlichen Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Entwicklungen oder sonstigen Umständen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

