WIF, BONk oder SEAL - Welcher Solana Meme-Coin könnte jetzt explodieren?

Die Stimmung am Kryptomarkt hebt sich endlich wieder. Heute schaffte der Bitcoin endlich den lange erwarteten Ausbruch aus dem Dreieck, in dem der Kurs die letzten Wochen vor sich hin schlenderte. Damit erwarten die meisten Analysten und Trader, dass der Kurs weiter nach oben läuft und die Zeit für große Gewinne bald wieder kommen könnte.

(Der Bitcoin-Kurs konnte nach langem Hin und Her endlich das Dreieck durchbrechen und steuert nun auf das Alltime High zu - Quelle: Tradingview)

Während jedoch der Bitcoin diesen bedeutenden Sprung geschafft hat, hinkt Solana dem noch hinterher. Die fünftgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung befindet sich charttechnisch gesehen in einer sehr schwierigen Situation. Was dagegen allerdings sehr stark ist, ist die Solana-Blockchain, auf der zahlreiche neue Meme-Coins basieren. Viele haben bereits einen fulminanten Start hingelegt, andere stehen erst mitten im ICO. Drei Solana Meme-Coins scheinen aus derzeitiger Sicht besonders interessant.

Meme-Coin #1 Dogwifhat ($WIF)

$WIF ist ein beliebter Meme-Coin, der einen Hund mit Hut abbildet. Doch die Rede ist nicht von irgendeinem Meme-Coin. Dieser hat einen fulminanten Start und eine außerordentliche Entwicklung in den letzten Monaten hingelegt. In der Spitze konnten Anleger vom Start aus gesehen eine Performance von weit mehr als 100.000 % erzielen.

($WIF legte einen fulminanten Start hin und konnte noch weiter an Momentum gewinnen, wodurch die Marktkapitalisierung mittlerweile bei 3,38 Mrd. liegt - Quelle: dextools.io)

Vom Hoch aus ging es dann zwar erst einmal abwärts, wer früh eingestiegen ist, hat sein Kapital aber immer noch weit mehr als vertausendfacht (x1.000). Da dürfte so mancher Anleger zum Millionär geworden sein. Auch die Marktkapitalisierung ist auf sagenhafte 3,38 Mrd. Dollar angestiegen. Allerdings: Die große Party, in der kleine Anleger mit wenig Geld zum Millionär werden, dürfte in $WIF vorbei sein. Daher kann es sich lohnen, eher nach Coins zu suchen, die derzeit erst im Vorverkauf sind und nach dem ICO eine ähnliche Performance wie $WIF erzielen könnten.

Meme-Coin #2: $BONK

Eine ähnliche Erfolgsgeschichte lieferte $BONK. Der Solana Meme-Coin hatte seinen Start schon vor über einem Jahr und lief interessanterweise beim Start gar nicht einmal so gut. Doch seit Oktober 2023 kannte der Coin nur noch eine Richtung, und zwar dieselbe, die eine startende Rakete kennt, nach oben! Fast Zehntausende Prozent Rendite konnten die Anleger in $BONK bis zum Hoch einfahren.

(Ähnlich wie $WIF erreicht auch $BONK eine enorme Marktkapitalisierung von über 2,26 Mrd. Dollar - Quelle: Dextools.io)

Auch in diesem Coin ist der Kurs vom Hoch wieder abgefallen; mit über +27.000 % steht er aber immer noch sehr gut da. Der Kursabfall ist jedoch nicht das Einzige, was $BONK mit $WIF gemeinsam hat. Denn auch in diesem Coin dürfte die Zeit, in der Anleger Renditen von x10 bis x100 erzielen, vorbei sein. Auch hier gibt es wohl am Markt deutlich bessere Alternativen.

Meme-Coin #3: Sealana

Der dritte Coin und der, der laut verschiedenen Analysten derzeit das größte Potenzial hat, ist Sealana. Dieser ist ein vollkommen neuer Meme-Coin aus dem Solana-Ökosystem, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, der größte Solana Meme-Coin aller Zeiten zu werden. Das Entwicklerteam hinter Sealana schein in Sachen Marketing nichts unversucht zu lassen, da bereits zahlreiche internationale Medien über den Coin berichten.

Sealana bildet eine gefräßige Robbe aus der Solana-See ab, die immer weiter frisst, bis sie am Ende hoffentlich ihr Ziel der Milliarden-Marktkapitalisierung erreicht hat. Schon jetzt hat Sealana ausreichend Aufsehen erregt, um den Blick von bekannten Krypto-Analysten wie Jacob Crypto Bury auf sich zu lenken. Auch dieser tat in einem Video seine Einschätzung kund, dass Sealana eine Performance von x10 bis x100 gleich nach dem Start hinlegen könnte.

Wie kann man Sealana kaufen?

Sealana kann ganz einfach auf der Website mit $ETH, BNB oder SOL gekauft werden. Dafür müssen Anleger nur die Website besuchen und können sich dort noch vor dem Start mit dem Token eindecken. Das haben auch schon sehr viele Anleger getan, weswegen Sealana bereits nach wenigen Wochen über 3 Mio. Dollar einsammeln konnte. Anleger können auch SOL an die auf der Website angegebene Adresse senden und so am Presale teilnehmen. Alle Investoren erhalten ihre Sealana-Token dann beim Start per Aridrop in die Wallet transferiert.

