London (www.fondscheck.de) - Indien hat gewählt und das Ergebnis soll morgen verkündet werden, so die Experten von Legal & General Investment Management.Voraussichtlich werde der amtierende Ministerpräsident Narendra Modis sich eine dritte Amtszeit gesichert haben. Am Finanzmarkt werde zudem der Start der Aufnahme indischer Staatsanleihen in den wichtigen JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index im Laufe des Junis erwartet. ...

