FLOKI Kursanalyse - Schafft es der Memecoin auf ein neues Allzeithoch?

Die Kryptowährung FLOKI hat heute für Aufsehen gesorgt. Mit einem beeindruckenden Kursanstieg in den letzten 24 Stunden steht der Meme Coin erneut im Rampenlicht. Anleger und Analysten fragen sich, ob FLOKI es diesmal schaffen wird, den entscheidenden Widerstand zu durchbrechen und ein neues Allzeithoch zu erreichen.

Floki Inu ist heute der Top-Performer unter den Top-100 Kryptowährungen

Der Kryptomarkt erlebt heute einen leichten Aufwärtstrend, bei dem sowohl Bitcoin als auch die meisten großen Altcoins leichte Gewinne verzeichnen. Doch ein Coin sticht besonders hervor und zeigt beeindruckende zweistellige Renditen: FLOKI. Dieser Meme-Coin ist aktuell der am besten performende Coin unter den Top 100 Kryptowährungen mit einem 24-Stunden-Kursanstieg von knapp 15 %. Der Kurs von FLOKI sprang von 0,00023 $ auf einen aktuellen Tageshöchstwert von 0,00029 $.

Das Handelsvolumen von FLOKI hat sich verdoppelt und liegt nun bei über einer halben Milliarde Dollar. Zudem konnte FLOKI seine Marktkapitalisierung auf fast 2,7 Milliarden Dollar steigern, was ihn zur inzwischen 44. größten Kryptowährung überhaupt macht. Im Wochenvergleich zeigt sich, dass FLOKI sich mit der heutigen Aufwärtsbewegung von einer Korrektur der letzten Tage erholt hat und jetzt wieder auf absolutem Top-Niveau steht. Bereits vor einer Woche hatte der Meme-Coin nämlich versucht, sein bisheriges Allzeithoch aus dem Bullenmarkt 2021 bei über 0,00031 $ zu durchbrechen. Der Versuch scheiterte jedoch am starken Widerstand bei 0,0003 $.

Quelle: CoinMarketCap.com

Interessant ist auch, dass Floki bereits in der ersten Meme-Coin-Rallye dieses Jahres Anfang März auf genau dieses Niveau bei 0,0003 $ angestiegen war. Auch damals scheiterte er am Widerstand, woraufhin bis Mitte April eine starke Korrektur einsetzte, die den Wert von Floki um über 50 % auf 0,00013 $ fallen ließ. Seit diesem Tiefststand hat sich Floki jedoch wieder sehr gut erholt und ist bis auf das aktuelle erneute Top-Niveau angestiegen.

Anleger und Analysten sind nun gespannt, ob es Floki endlich gelingen kann, ein neues Allzeithoch zu erreichen. Der aktuelle Aufwärtstrend könnte dem Coin zu diesem wichtigen Meilenstein verhelfen und das Vertrauen in seine langfristigen Wachstumsaussichten stärken.

Wird der Aufwärtstrend den Kurs dieses Mal auf ein neues Allzeithoch katapultieren?

Wie bereits mehrfach erwähnt, ist der Widerstand bei 0,0003 $ die größte Hürde, die Floki überwinden muss. Beim aktuellen Versuch, diesen Widerstand zu überwinden, könnte Floki davon profitieren, dass sich seit der ersten Meme Coin Rallye im März ein sogenanntes aufsteigendes Dreieck im Chart etabliert hat. Das Chartmuster weist als oberen Widerstand eben die Marke von 0,0003 $ auf sowie eine aufsteigende Trendlinie, die durch immer höhere Tiefststände in den letzten Wochen gekennzeichnet ist. Die beiden Linien werden sich bald an einem Punkt treffen. Ein bullischer Ausbruch aus diesem Chartmuster könnte dazu führen, dass Floki mit starkem Momentum den Widerstand durchbricht und auf ein neues Allzeithoch steigt.

Quelle: TradingView.com

Resultierend aus dieser Bewegung könnte der Kurs dann in den kommenden Tagen und Wochen noch weiter in die Höhe schießen und neue Höchststände bei 0,0004 $ oder sogar 0,0005 $ erreichen. Da der Kurs jedoch noch etwas Spielraum bis zum Ende dieses Chartmusters hat, wäre es auch möglich, dass er noch ein weiteres Mal bei 0,0003 $ abgewiesen wird, um dann bei 0,00026 $ oder 0,00027 $ Unterstützung zu finden und erst in der darauffolgenden Aufwärtsbewegung den Widerstand zu durchbrechen.

Natürlich ist es jedoch nicht sicher, dass der Kurs eines Meme Coins einem theoretischen Chartmuster folgt. Es wäre also auch möglich, dass der Kurs nach einer erneuten Abweisung beim Widerstand von 0,0003 $ eine stärkere Korrektur erfährt und aus dem Chartmuster nach unten hin ausbricht. In jedem Fall befindet sich Floki aktuell auf einem hohen Niveau und ist ein sehr etablierter Meme Coin mit einer Marktkapitalisierung von über einer Milliarde Dollar. Das macht das Investieren in diesen Meme Coin zum aktuellen Zeitpunkt für viele Anleger unattraktiv, da er bereits eine sehr starke Rallye erlebt hat.

