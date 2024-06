An der Wall Street hat zu Beginn des neuen Monats die Vorsicht überwogen. Zum Handelsende konnten die wichtigsten Indizes am Montag ihre Verluste aber wettmachen beziehungsweise reduzieren. Der schon anfangs besonders schwache Dow Jones ging mit 38.571 Punkten und einem Minus von 0,30 Prozent aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 konnte noch ins Plus drehen und notierte 0,11 Prozent höher bei 5.283 Punkten.Noch etwas besser schlug sich der Nasdaq 100, der noch vergangenen Freitag am schwächsten ...

