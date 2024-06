DJ MÄRKTE USA/Etwas fester - Sinkende Zinsen helfen Aktien kaum

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Anders als am Freitag haben erneut deutlicher sinkende US-Marktzinsen den Aktienkursen an der Wall Street am Montag nur wenig Auftrieb verliehen. Am besten schlugen sich die als zinsempfindlicher geltenden Nasdaq-Indizes mit vielen hoch bewerteten Technologie- und Wachstumsaktien. Der enger gefasste Dow-Jones-Index gab um 0,3 Prozent nach auf 38.571 Punkte, der S&P-500 verbesserte sich um 0,1 Prozent und die Nasdaq-Indizes gewannen nach einem Schlusspurt bis 0,6 Prozent. Gebremst wurde der Dow von deutlichen Einbußen bei den relativ schweren Aktien von Caterpillar (-2,1%) und Chevron (-3,0%)

Gezählt wurden nach ersten Angaben an der Nyse 1.267 (Freitag: 2.169) Kursgewinner und 1.559 (666) -verlierer. Unverändert beendeten 62 (40) Titel den Handel.

Die Zinsen waren weiter das dominierende Thema, nachdem die Hoffnungen auf eine erste Zinssenkung im September zuletzt wieder zugenommen hatten. Am Berichtstag trug der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe dazu bei. Er fiel schlechter aus als gedacht und rutschte tiefer in den Schrumpfung anzeigenden Bereich. Das ist zwar günstig für die Zinssenkungshoffnungen, nicht aber für die Konjunkturaussichten. Andererseits stieg der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie in der Zweitlesung stärker als erwartet.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen deutlich nach um bis zu 10 Basispunkte. Der Dollar fiel mit den sinkenden Zinsen zurück, der Euro stieg auf 1,0900 Dollar, den höchsten Stand seit Mitte März.

Halbleiteraktien von Messenachrichten bewegt

Für starke Kursbewegungen im Halbleitersektor sorgte die Messe Computex in Taiwan. Das Hauptaugenmerk habe Nvidia gegolten im Kampf der Unternehmen über die Vorherrschaft bei Datenzentren und PCs, hieß es. Anfang des Jahres hatte Nvidia bereits Pläne für eine neue Chip-Generation vorgestellt, nun will der KI-Trendsetter Nvidia öfter als bisher neue Chips auf den Markt bringen.

Nvidia schnellten um 4,8 Prozent nach oben. Für Arm ging es sogar um 5,5 Prozent aufwärts. Weniger tat sich bei Qualcomm (+0,9%), während AMD (-2,0%) und Intel (-1,8%) schwach lagen. AMD und Intel hat Qualcomm ins Visier genommen, um deren Dominanz auf dem Markt für PC-Prozessoren zu brechen.

Microsoft gaben um 0,4 Prozent nach mit der Nachricht, dass der Softwaregigant 3,2 Milliarden Dollar in Cloud-Infrastruktur und künstliche Intelligenz (KI) in Schweden investieren will. Honeywell International zeigten sich kaum bewegt davon, dass das Unternehmen den Ausblick nach dem Abschluss der Übernahme der Sicherheitssparte von Carrier Global angehoben hatte.

Paramount Global legten um 7,5 Prozent zu. Laut dem Wall Street Journal räumt ein neues Angebot von Skydance den nicht stimmberechtigten Aktionären die Möglichkeit ein, sich mit einem Aufschlag auszahlen zu lassen. Das dürfte die Annahme des Angebots wahrscheinlicher machen.

Waste Management gaben um 4,5 Prozent nach, während Stericycle um fast 15 Prozent nach oben schossen. Treiber war, dass Waste Management vor einer Übernahme der auf medizinischen Abfall spezialisierten Stericycle für etwa 7 Milliarden Dollar steht.

Autodesk machten einen Satz um 4,6 Prozent. Das Softwareunternehmen hatte mitgeteilt, keinen neuen Geschäftsausweis aufstellen zu müssen, nachdem es eine Untersuchung der Buchhaltungsregeln gegeben hatte.

Unterdessen flammte der erstmals 2021 gesehene Aktienrausch um inzwischen Meme-Aktien genannte Papiere wieder auf. Gamestop haussierten um 21 Prozent auf 28,00 Dollar. Der populäre Investor Keith Gill, auch "Roaring Kitty" genannt, hat einen Screenshot seines Portfolios gepostet, wonach er für 115 Millionen Dollar Gamstop-Aktien hält, die er für je etwa 21,27 Dollar kaufte. Im Sog ging es für andere Meme-Aktien nach oben. AMC Entertainment verteuerten sich um rund 11 Prozent.

Ölpreise fallen auf Mehrmonatstiefs

Die Ölpreise fielen nach den jüngsten Beschlüssen der Opec+ um bis zu 3,8 Prozent auf die niedrigsten Niveaus seit Februar. Das Ölförderkartell hat seine Förderkürzungen zwar bis zum nächsten Jahr verlängert, allerdings beinhaltet die Maßnahme auch mögliche höhere Fördermengen später im Jahr, wie Marktexperten betonten. Am Aktienmarkt waren Papiere aus dem Ölsektor vor diesem Hintergrund die größten Verlierer mit einem Minus des Subindex von fast 3 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 38.571,03 -0,3% -115,29 +2,3% S&P-500 5.283,40 +0,1% 5,89 +10,8% Nasdaq-Comp. 16.828,67 +0,6% 93,66 +12,1% Nasdaq-100 18.600,97 +0,3% 64,32 +10,6% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,82 -5,7 4,87 39,5 5 Jahre 4,41 -9,3 4,51 41,4 7 Jahre 4,40 -10,3 4,51 43,3 10 Jahre 4,40 -10,1 4,50 51,6 30 Jahre 4,54 -10,4 4,65 57,3 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:12 Fr, 17:00 % YTD EUR/USD 1,0900 +0,5% 1,0850 1,0856 -1,3% EUR/JPY 170,27 -0,2% 170,68 170,57 +9,4% EUR/CHF 0,9766 -0,3% 0,9781 0,9792 +5,3% EUR/GBP 0,8514 -0,0% 0,8521 0,8528 -1,8% USD/JPY 156,22 -0,7% 157,32 157,16 +10,9% GBP/USD 1,2802 +0,5% 1,2733 1,2731 +0,6% USD/CNH (Offshore) 7,2512 -0,2% 7,2610 7,2679 +1,8% Bitcoin BTC/USD 69.302,42 +2,2% 68.706,90 67.386,37 +59,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,06 76,99 -3,8% -2,93 +2,1% Brent/ICE 78,16 81,11 -3,6% -2,95 +2,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 36,155 34,69 +4,2% +1,47 +8,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.348,89 2.327,41 +0,9% +21,48 +13,9% Silber (Spot) 30,57 30,40 +0,5% +0,17 +28,6% Platin (Spot) 1.017,60 1.039,66 -2,1% -22,06 +2,6% Kupfer-Future 4,68 4,61 +1,5% +0,07 +19,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

