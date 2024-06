Verbesserung des Zahlungsverkehrs ist für Händler entscheidend, 94 sehen Zahlung als strategische Komponente an

Discover Global Network ein führendes globales Netzwerk für Zahlungsverkehr, hat den ersten Teil von 2024 Payment State of the Union (PSOU) veröffentlicht, eine der umfassendsten Studien dieser Art. Sie gibt die globalen Perspektiven von Händlern und Verbrauchern wieder. Die Studie, die von Discover Global Network mit S&P Global Market Intelligence's 451 Research durchgeführt wurde, gibt wichtige Einblicke in Trends im Zahlungsverkehr von Händlern als Reaktion auf die Prioritäten der Verbraucher, Schwächen im Handel und Fortschritte bei der digitalen Bezahlung. Auf der Money 20/20 Europe wird Discover Global Network erstmals Ergebnisse der PSOU vorstellen und dabei auf Trends in der Branche eingehen.

Im Folgenden die wichtigsten Punkte dieser neuen Studie:

Durch eine Diversifikation von Zahlungsmethoden können Händler sich im Wettbewerb abheben Händler haben den Wert einer reibungslosen Abwicklung von Zahlungen erkannt: Fast zwei von drei Händlern (61%) meinen, dass der Zahlungsverkehr eine wichtige strategische Komponente ist, die im Wettbewerb ein Differenzierungsmerkmal darstellt. Händler sehen eine Auswahl an digitalen Zahlungsoptionen als Erfolgsfaktor an: Mehr als die Hälfte der Händler (53 %) sagte, dass mehrere Zahlungsoptionen die Wahrscheinlichkeit von Conversions erhöhen. Dies zeigt, wie wichtig diverse Zahlungsmethoden sind, die den Präferenzen des jeweiligen Käufers gerecht werden. Verbraucher stimmen mit Händlern überein: die Möglichkeit, sich eine passende Zahlungsmethode auszusuchen, ist der wichtigste Faktor (63 stimmen vollständig zu) für die Beendigung eines Kaufvorgangs. Händler erkennen Raum für Verbesserungen: Weniger als einer von vier Händlern (23 %) glaubt, dass er seinen Kunden sehr ansprechende digitale Erlebnisse bietet.



"Immer mehr Händler sehen den Zahlungsverkehr als einen Faktor an, den Umsatz zu erhöhen und Kunden zu binden," sagte Rajiv Gupta, Vice President, internationale Märkte (EMEA) bei Discover Global Network. "Bar oder Kredit sind längst nicht mehr die beiden einzigen Optionen. Dank unserer Lösungen können Händler mehr Optionen anbieten, sodass jeder Verbraucher die für ihn passende Variante wählen kann."

Click and Mortar: Omnichannel-Optionen sind für Verbraucher die größte Schwäche und für Händler eine Chance Bezahlung im Geschäft sollte nicht vergessen werden: Obwohl die meisten Verbraucher global den Großteil ihres verfügbaren Einkommens in diesem Jahr online ausgeben möchten (57 %), steigen Einkäufe im Geschäft wieder an von 39 im Jahr 2023 auf 43 im Jahr 2024. Sowohl in Nordamerika als auch EMEA ist dieser Trend besonders ausgeprägt. Mehr als die Hälfte der Verbraucher in Nordamerika (55 %) und fast die Hälfte in EMEA (48 %) planen, den größten Teil ihres verfügbaren Einkommens in Geschäften auszugeben. Verbraucher sind über ihre Erfahrungen mit Omnichannel frustriert: In den vergangenen sechs Monaten beklagen sie einen Mangel an Omnichannel-Optionen, nachdem sie eine Zahlung an ein Unternehmen geleistet hatten. Händler haben erkannt, dass dies verbessert werden muss. 86 stimmen zu, dass ihre Omnichannel-Zahlungsmöglichkeiten nicht optimal sind.



Tap to Pay auf dem Handy und Integrierter-Checkout werden in Zukunft bei Bezahlung in Geschäften dominieren. Händler sehen in den kommenden drei Jahren Tap to Pay auf dem Handy (92 %) als den zweitwichtigsten Umsatztreiber ihres Unternehmens. Für das Interesse der Händler sind zwei Gründe entscheidend: Die Fähigkeit, Zahlungen fast überall entgegenzunehmen (61 %) und eine stärker personalisierte Erfahrung (56 %). Verbraucher wiederum mögen an Tap-to-Pay auf dem Handy die Einfachheit: Fast drei von vier Konsumenten (73 %) fühlen sich sicher, wenn sie mit ihrer Karte oder ihrem Handy das Mobilgerät des Händlers berühren. Händler bevorzugen integrierten Checkout: Sie möchten nicht nur mehr Shopper im Geschäft überzeugen, sondern auch einen Checkout mit integrierter App nutzen, über die Bezahlung, Angebote und Rabatte abgewickelt werden (43 %). Sie unterstützen kontaktfreie Zahlungsoptionen (39 %) und möchten häufiger Ratenzahlung Finanzierungen anbieten (39%).



"Da mehr Verbraucher ins Geschäft zurückkehren, sollten Händler ihre Zahlngsoptionen so anpassen, dass sie den sich ändernden Präferenzen der Verbraucher entsprechen," sagte Gupta. "Sei es Tap on Pay auf dem Handy oder kontaktloses Bezahlen Discover Global Network bietet die Tools und Ressourcen, die Händler benötigen, um Kunden zum Kauf zu bewegen."

Money 20/20 Europe

Discover's Rajiv Gupta and 451 Research's Jordan McKee werden auf der Hauptbühne eine Präsentation abhalten und die Erkenntnisse aus dem Payment State of the Union kommentieren und erläutern, was dies für den Zahlungsverkehr und die Bedürfnisse von Händlern und Verbrauchern bedeutet.

Wann: Dienstag, 4. Juni, 10:30 AM Ortszeit

Dienstag, 4. Juni, 10:30 AM Ortszeit Wo: The Singularity Stage, RAI

The Singularity Stage, RAI Was: Optimierung des Bezahlvorgangs: Bedürfnisse von Händlern und Verbrauchern

"Die diesjährige Umfrage zeigt, wie wichtig der Bezahlvorgang für Händler und Verbraucher ist. Händler erkennen, dass mehrere Zahlungsoptionen die Conversions erhöhen, während Verbraucher nach Bezahlmethoden suchen, die ihren individuellen Präferenzen gerecht werden," sagte Jordan McKee, Research Director des fintech practice at 451 Research, Teil von S&P Global Market Intelligence. "Deshalb sollten Händler mit Partnern zusammenarbeiten, die die globalen Unterschiede kennen und diese mit den Zahlungsmethoden in Verbindung bringen, die die Kunden jeweils erwarten." 1

Wenn Sie weitere Details erfahren möchten, besuchen Sie die gesamte Studie (oder laden Sie sie herunter:Studie.

Methodik der Umfrage

Eine globale Umfrage unter 5.030 Verbrauchern und 2.258 Händlern wurde von Discover Global Network in Auftrag gegeben und von dem unabhängigen Forschungsinstitut 451 Research, Teil von S&P Global Market Intelligence, in Q1 2024 durchgeführt. Befragungen fanden in folgenden Märkten statt: Brasilien, Kanada, Festland China/Hongkong, Deutschland, Indien, Japan, Mexiko, Singapur, das UK und die USA.

Über Discover

Discover Financial Services (NYSE: DFS) ist ein digitaler Bank- und Zahlungsdienst. Er verfügt über die bekanntesten Marken im US-Finanzsektor. Seit der Gründung 1986 ist das Unternehmen zu einem der bedeutendsten Kartenherausgeber in den Vereinigten Staaten geworden. Es gibt die Discover®-Karte heraus, den Pionier der amerikanischen Rabattkarten. In seinem Banksektor vergibt DFS Darlehen an Studierende, Privatpersonen, Hauskäufer und bietet gängige Dienstleistungen für die Kontoführung an. Das Unternehmen betreibt das Discover Global Network®, das auch das Discover Network mit Millionen von Händlern und Ausgabestellen für Bargeld umfasst. PULSE®, eines der führenden amerikanischen ATM/Debit-Netzwerke sowie Diners Club International®, ein globales Zahlungsnetzwerk, das auf der ganzen Welt akzeptiert wird. Mehr Informationen finden Sie unter: www.discover.com/company

1 Optimierung des Bezahlvorgangs: Bedürfnisse von Händlern und Verbrauchern, S&P Global Market Intelligence 451 Research, 2024

